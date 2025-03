Објавен романот „Солзотворец“ на македонски јазик

0 SHARES Сподели Твитни

Издавачкиот центар „ТРИ“ го издаде романот „Солзотворец“ на италијанската современа авторка Ерин Дум, преведен од Радица Никодиновска на македонски јазик. Според информациите од „ТРИ“, овој роман е адаптиран во филм во продукција на „Нетфликс“ и за пет недели беше најпродаван на листите. Во Италија, над половина милион примероци се продадени во текот на три години. Преведено од универзитетската професорка Радица Никодиновска, оваа темна љубовна приказна ги воведува читателите во животите на Ригел и Ника, кои бараат во себе љубов и добрина, нешто што не го добиле во домот за незгрижени деца. За да можат да останат заедно, мора да се соочат со разорната љубов која може да ги уништи. Описувајќи ги како скршени срца кои формираат перфектен спој, романот беше прифатен како „нова“ верзија на „Самрак“ од Стефани Мајер од страна на критиката.

„Солзотворец“ ја истражува љубовта низ призмата на темната романса, жанр кој стекна популарност на „Букток“ – дел од „ТикТок“ посветен на книги. Ерин Дум, млада италијанска писателка, најпрво пишувала под псевдонимот „Матилде“. Во 2017 година, на „Ватпад“, таа објави два романа – „Начинот на кој паѓа снегот“ и „Солзотворец“. По големиот интерес за „Солзотворец“, издавачката куќа „Магаѕини Салани“ го објави преработеното издание во мај 2021 година, кое стана бестселер и досега е преведено на 26 јазици. Овој роман е дел од едицијата „Нашите приказни“, поддржана од Европската Унија. Целта на книгите од овој проект на „ТРИ“ е да ги доближат до македонската публика популарните европски автори и книги, кои веќе имаат значајно место во светската литература и придонесуваат за позитивни промени. Книгата е достапна во сите книжарници на „ТРИ“, според изјавата на издавачката куќа.

