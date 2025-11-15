Објавен таен документ: Вашингтон го оправдува воениот ангажман во Карибите

Таен меморандум на американското Министерство за правда открива дека администрацијата на претседателот Доналд Трамп користи широк спектар на правни аргументи за да го оправда тековниот воен ангажман против бродови за шверц на дрога во Карибите и Пацификот, пренесе „Волстрит џурнал“. Документот, во кој имале увид член на Претставничкиот дом и уште едно лице запознаено со операцијата, отвора сериозни политички и правни дилеми.

Нарко-картелите третирани како терористички групи

Меморандумот наведува дека означувањето на нарко-картелите како странски терористички организации им дава статус на легитимни воени цели. Овие групи, според документот, користат профити од дрога за финансирање операции кои претставуваат закана за САД и нивните партнери.

Но, Министерството за правда негира дека аргументот за хемиско оружје стои во основата на правното оправдување. Иако во документот се споменува фентанилот – потсетувајќи на случајот од Москва во 2002 година кога руски сили користеа аеросолен фентанил – портпаролот истакна дека овој пример не е клучен за легитимирање на нападите.

Експертите скептични за тврдењата

Според правни аналитичари, нема докази дека Венецуела, земја спомната во контекст на терористички групи, произведува или тргува со фентанил. Брајан Финукејн, поранешен правен советник во Стејт департментот, ја отфрла тезата како „нереална“, посочувајќи дека фентанилот најчесто потекнува од Мексико.

Дваесет напади и десетици загинати

Од почетокот на операцијата на 2 септември, Пентагон потврди најмалку 20 напади врз бродови за кои тврди дека превезувале нелегални дроги. Се проценува дека загинале 79 лица, но јавноста сè уште нема увид во докази кои би ги потврдиле овие обвинувања.

Министерот за одбрана Пит Хегсет тврдеше дека акцијата „ги елиминира нарко-терористите и ја штити американската територија од дрогите што убиваат илјадници граѓани“.

Критики во Конгресот и од меѓународни партнери

Дел од законодавците сметаат дека администрацијата користи искривени правни интерпретации за да оправда долготрајна воена операција без одобрение од Конгресот. Сенаторот Енди Ким предупредува дека означувањето на картелите како терористички организации вообичаено служи за санкции, а не за овластување за воена сила.

„Ова е обид да се создаде смртоносно оправдување за нешто што не било наменето за воени цели,“ рече Ким.

Дури и дел од републиканците ја доведуваат во прашање стратегијата. Конгресменот Дон Бејкон смета дека претседателот може да иницира акција, но мора да побара поддршка од Конгресот за нејзино продолжување.

Колумбија и Мексико, клучни регионални партнери, јавно се пожалија дека не биле консултирани пред почетокот на нападите.

Сенаторот Крис Ван Холен го опиша документот како „обид да се изгради правно оправдување за веќе донесена одлука“, оценувајќи го како политички мотивирано и правно проблематично решение.