Оваа баба (73) е ескорт дама: Нејзините клиенти плаќаат богато за да ги исполнат овие бизарни фетиши (фото)

Британската ескорт дама Каролин Ви, која сè уште работи во оваа индустрија на 73-годишна возраст, отворено зборуваше за тоа што мажите најчесто ја прашуваат и какви бизарни барања добивала во текот на нејзината кариера.

Шокантни барања на клиентите

Каролин, која наплаќа околу 120 фунти на час, призна дека доживеала многу необични и вознемирувачки предлози во текот на годините. Како што вели, малку работи во нејзината професија можат да ја изненадат.

„Во еден момент си мислиш – ништо повеќе не може да те шокира. Ми пишуваат пораки и обично велат : „Имам фантазија , можам ли да прашам нешто?“ И потоа чекам, се прашувам што ќе смислат сега“, рекла таа.

Еден од побизарните моменти беше кога еден маж побарал да наполни големо шише со сопствената урина , и ја испи на вечера, пред да одат во хотелската соба . Каролина признава дека тоа била нејзина прва средба со фетишот за „водни спортови“.

Најчестиот фетиш е улогата на баба

Сепак, она што повеќето од нејзините клиенти го бараат е всушност поврзано со нејзината возраст . Керолин објаснува дека мажите што ја контактираат најчесто се фасцинирани од тоа што таа се однесува како нивна „баба“ или „тетка“.

„Тоа е она што најчесто се бара – да биде баба, тетка или постара жена која ги заведува . И воопшто не ги одбивам, бидејќи во споредба со другите барања, тоа е сосема нормално“, призна таа.

Корените на фантазијата во детството

Каролин верува дека ваквите фантазии потекнуваат од детството на нејзините клиенти.

„Кога беа мали, ги гледаа своите баби или тетки, ги гледаа како носат здолништа, чорапи и размислуваа за тоа што се крие под нив. Тоа остана врежано во нивната имагинација, а подоцна прерасна во фетиш“, објаснува таа.

Тој додава дека некои мажи едноставно фантазираат за постари соседи или познаници , сакајќи да доживеат врска со зрела, искусна жена.

Патот до ескорт дамата

Таа никогаш не се омажила и живее со својот мачор Оскар , и ги обожава своите две внуки, две братучетки и четири правнуци.

– Ја изгубив невиноста на 16 години, но тоа беше големо разочарување. Не доживеав оргазам и не уживав во него. После тоа, спиев со уште двајца момци и решив да се посветам на религијата – вели таа.

На 18-годишна возраст, таа станала „повторно родена христијанка“ и останала во целибат 40 години.

– Црквата учеше дека сексот пред брак е забранет и јас го почитував тоа – вели таа.

Сè се промени кога еден згоден 27-годишен рагби играч ѝ предложи брак во цвеќарница, а потоа таа почна да се опушта. Во тоа време имаше 62 години.

