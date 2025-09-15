Оваа болест е тивок убиец, а половина од заболените не знаат дека ја имаат: До 2050 година, 1,3 милијарди луѓе ќе ја имаат

0 SHARES Сподели Твитни

Експертите од Институтот за здравствени метрики и евалуација (IHME) при Медицинскиот факултет при Универзитетот во Вашингтон спроведоа анализа од голем обем на 204 земји и територии, со податоци од 2000 до 2023 година.Тие тврдеа дека голем дел од светската популација со дијабетес, болест наречена тивок убиец, останува недијагностицирана или не добива оптимална грижа, според нова студија објавена во „The Lancet Diabetes & Endocrinology“ , соопшти IHME.Се проценува дека во 2023 година, 44% од луѓето над 15 години со дијабетес не се свесни за својата состојба. Недостатокот на дијагноза беше највисок кај помладите возрасни лица – и покрај тоа што се соочуваат со поголем ризик од долгорочни компликации.Меѓу дијагностицираните, 91% биле на некаков вид фармаколошки третман. Сепак, од оние кои ја примиле терапијата, само 42% имале оптимално регулирано ниво на шеќер во крвта. Ова значи дека само 21% од сите луѓе со дијабетес во светот ја имаат својата состојба под оптимална контрола.И покрај подобрувањата во текот на две децении, истражувањата открија и значајни регионални разлики во дијагнозата и третманот, особено во земјите со ниски и средни приходи. Северна Америка со високи приходи имаше највисоки стапки на дијагноза, додека Азиско-пацифичкиот регион со високи приходи покажа највисоки стапки на лекување кај дијагностицираните лица. Јужна Латинска Америка имаше највисоки стапки на оптимална контрола на шеќерот во крвта кај третираните лица. Спротивно на тоа, Централна Субсахарска Африка се соочи со најголеми празнини во дијагнозата, каде што помалку од 20% од луѓето со дијабетес се свесни за својата состојба.„До 2050 година, се очекува 1,3 милијарди луѓе да живеат со дијабетес, а доколку речиси половина од нив не знаат дека имаат сериозна и потенцијално смртоносна здравствена состојба, тоа лесно би можело да стане тивка епидемија“, рече Лорин Стафорд, прв автор и истражувач во IHME.Со оглед на брзината со која се зголемува бројот на случаи, истражувањето ја истакнува итната потреба од инвестирање во програми за скрининг за помладата популација и пристап до лекови и алатки за следење на гликозата, особено во регионите со неразвиени здравствени услуги. Во 2022 година, Светската здравствена организација (СЗО) постави цел до 2030 година, 80% од луѓето со дијабетес да бидат клинички дијагностицирани.

