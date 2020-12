Оваа жена цела куќа ја обоила во црна боја, причината ќе ве изненади

Американката Хана Бичлер на Твитер споделила фотографии од нејзината куќа, која ја обоила во црно поради 2020-та година.

„Во чест на 2020-та година ја обоив куќата во црно“, напишала Хана. Куќата ја обоила од врвот до дното во оваа боја, а црни се дури и прозорците и покривот. Открила и дека мајсторите на овој проект работеле два месеци.

No one anywhere:

Me: *Clears Throat* To commemorate 2020 I painted my house BLACKITY BLACK BLACK BLACK!!! Holla! pic.twitter.com/NqS08DW7zV

— Hannah Beachler (@chinchilla1970) November 27, 2020