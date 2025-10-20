Оваа земја би можела да стане четврта воена сила во светот до 2030 година: Извозот на оружје се зголеми по војната во Украина

0 SHARES Сподели Твитни

Јужнокорејскиот претседател Ли Џае-мјунг изјави во понеделник дека земјата ќе издвои „повисок од очекуваниот буџет“ за одбрана до 2030 година за изградба на одбранбена индустрија која ќе биде четврта по големина во светот.Ли го изјави ова на најголемиот саем за оружје во Јужна Кореја досега.Според Меѓународниот институт за истражување на мирот во Стокхолм, Јужна Кореја моментално е десетта земја во светот по продажба на оружје.„Да станеш една од четирите водечки одбранбени индустрии не е невозможен сон“, рече Ли.„Ќе воспоставиме технолошки суверенитет со фокусирање на инвестициите на развој на технологии, делови и материјали за одбранбениот сектор“, додаде тој.Јужна Кореја ветува дека ќе споделува не само системи за оружје со своите странски партнери, туку и „технологија и искуство во изградба на индустриска база“, рече Ли.Извозот на оружје стана еден од најбрзо растечките извозни сектори на Јужна Кореја, особено по руската инвазија на Украина.

