Оваа земја им плаќа на граѓаните за заштита на природата: Речиси 3.000 луѓе добиле по 816 евра

0 SHARES Сподели Твитни

На малиот западноафрикански остров Принсипе беше започнат уникатен социјален експеримент. Жителите кои се согласуваат да ги почитуваат строгите правила за заштита на животната средина добиваат пари на секои три месеци.

Речиси 3.000 луѓе веќе ја примиле првата исплата, што е повеќе од 60 проценти од возрасната популација на островот. Секој учесник добил 816 евра, што е значителна сума за локалните услови.

Еден од нив е 43-годишниот земјоделски работник Кимилсон Лима, кој вели дека веднаш ќе ги инвестира парите во подобрување на условите за живот.

„Со овие пари, можеме да поставиме вистински под во куќата и да изградиме внатрешен тоалет“, рече Лима, според „Гардијан“.

Пари за заштита на природата

Програмата ја води Фондацијата Фаја, која ги наградува жителите за почитување на еколошкиот код. Ова вклучува забрана за нелегална сеча и одговорно користење на природните ресурси.

Претседателот на автономниот регион Принсипе, Фелипе Насименто, процени дека овој проект може да донесе големи промени.

„Ова ќе биде трансформативно и за природата и за луѓето“, рече тој.

Островот Принсипе е познат по својот исклучителен биодиверзитет. Од моментот кога португалските морнари го откриле во 1471 година, се развил изолиран од африканскиот континент, на повеќе од 250 километри оддалеченост.

Поради ова, на островот се развиле уникатни растителни и животински видови, па затоа научниците често го нарекуваат „Африкански Галапагос“.

Милијардерот започна проект за одржлив развој

Голема пресвртница се случи во 2010 година кога јужноафриканскиот милијардер Марк Шатлворт пристигна на островот. Тој првично сакаше да изгради куќа, но наскоро одлучи да започне поширок филантропски проект.

Една од напуштените плантажи со какао е претворена во хотел, каде што локалните жители се обучуваат да работат во туризмот.

Сепак, целта на проектот беше многу поширока.

„Класичниот пат на развој за Принсипе би бил уништување на шумите и проширување на земјоделството. Сакаме да ги наградиме луѓето за грижата за својата природа“, рече Шатлворт.

Вкупната вредност на проектот што го финансира се проценува на околу 87 милиони фунти.

Дивидендата не е бесплатна пари

Сепак, учесниците во програмата мора да ги почитуваат правилата. Доколку се случи нелегална сеча или други еколошки прекршувања, плаќањата може да бидат намалени.

Паралелно, Фондацијата Фаја инвестира во училишта, обновување на производството на какао и финансиска едукација на населението. Досега, многу жители на островот немаа банкарска сметка ниту искуство во управувањето со пари.

Нови работни места и развој на заедницата

Проектот веќе донесе нови можности за вработување.

Некои жители повторно почнаа да продаваат какао, додека други најдоа работа во туризмот и истражувањето на природата.

Еден од нив е Јодинеж дос Сантос, кој денес работи како водич за научни експедиции низ тропските шуми на островот.

За време на истражувањето, откриени се нови видови, вклучувајќи и претходно непознат вид був.

Сепак, дел од населението е сè уште скептичен и поставува прашања за долгорочната одржливост на проектот.

Доколку експериментот успее, иницијаторите веруваат дека овој модел би можел да се примени и во други делови од светот каде што природата е особено загрозена.

„Ако се покаже дека функционира, се надевам дека слични програми можат да заштитат и други незаменливи природни подрачја“, заклучи Шатлворт.

The post Оваа земја им плаќа на граѓаните за заштита на природата: Речиси 3.000 луѓе добиле по 816 евра appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: