Оваа навика може да биде речиси исто толку опасна како пушењето

Целосното избегнување на сончева светлина може да претставува сериозен ризик по здравјето, предупредуваат експертите, а некои студии сугерираат дека премалата изложеност на сонце може да биде речиси исто толку штетна како и пушењето, според долгорочна студија во која се следело здравјето на речиси 30.000 жени во текот на две децении.

Студијата ја спроведоа научници од Институтот Каролинска , а во неа учествуваа 29.518 шведски жени на возраст од 25 до 64 години кои беа следени околу 20 години. Учесниците одговараа на прашања за нивните навики за изложување на сонце и беа поделени во три групи: оние кои активно го избегнуваат сонцето, оние кои се умерено изложени на него и оние кои често се изложени на него, пишува Дејли експрес.

Клучот е умереноста

Резултатите покажаа дека жените кои избегнувале сонце имале приближно двојно поголем ризик од смрт од сите причини во споредба со оние кои биле најмногу изложени на сончева светлина.

Водечкиот истражувач д-р Пеле Линдквист истакна дека избегнувањето на сонцето може да биде „фактор на ризик за смртност споредлив со пушењето“, а исто така беше откриено дека непушачите кои го избегнувале сонцето имале сличен животен век како пушачите кои често се изложувале на сонце.

Научниците веруваат дека објаснувањето може да лежи во биолошките ефекти на сончевата светлина врз телото. Изложеноста на UVB зраци го стимулира производството на витамин Д, кој е важен за здравјето на коските, имунитетот и срцето, додека UV зраците можат да го стимулираат и ослободувањето на азотен оксид од кожата, што помага во намалувањето на крвниот притисок.

Сепак, експертите нагласуваат дека тоа не значи дека треба претерано да се изложувате на сонце, бидејќи тоа е сепак фактор на ризик за рак на кожа, па затоа умереното изложување е најдобро решение.

