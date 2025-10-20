Оваа недела ќе спиеме еден час подолго: Преминуваме на зимско сметање на времето

0 SHARES Сподели Твитни

Зимското сметање на времето во Македонија и поголемиот дел од Европа започнува ноќта помеѓу сабота и недела, на 25 и 26 октомври 2025 година.Точното време кога стрелките се поместуваат за еден час назад е 03:00 наутро. Значи, добиваме еден час „повеќе“ за спиење.Со враќањето на зимското сметање на времето, сонцето ќе изгрева и ќе заоѓа порано. Исто така, деновите ќе имаат помалку светлина во попладневните часови.Зимското сметање на времето, всушност, се однесува на стандардното време што се користи во поголемиот дел од годината. Од друга страна, летното сметање на времето беше воведено за подобро искористување на дневната светлина, особено во вечерните часови, со поместување на часовниците за еден час нанапред на крајот на март.Идејата за поместување на часовниците назад датира од 18 век, кога ја предложил Бенџамин Франклин, но дури во 20 век станала широко користена, особено за време на светските војни и енергетската криза од 1970-тите. Главната цел била да се заштеди енергија, но со развојот на технологијата и промените во начинот на живот, придобивките станале предмет на дебата.Иако промената на часовникот може да изгледа како мала промена, многу експерти предупредуваат дека таа може да влијае на внатрешниот биолошки часовник на една личност. Во деновите по промената на времето, некои луѓе може да доживеат замор, намалена концентрација и нарушувања на спиењето. Особено ранливи групи се децата, постарите лица и оние кои работат во смени.Европската Унија со години дискутира за укинување на сезонските промени на часовникот. Во 2019 година, Европскиот парламент гласаше за предлог за укинување на задолжителното менување на времето, но одлуката сè уште не стапила во сила бидејќи земјите-членки не постигнале консензус за тоа дали трајно да останат на летно или зимско сметање на времето.

