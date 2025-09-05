Оваа особина кај партнерот е „црвено знаме“: Психотерапевт вели дека тоа е причина за раскинување

0 SHARES Сподели Твитни

Психотерапевтката Ејми Морин вели дека недостатокот на емпатија е особина број еден што ви кажува дека е време да раскинете со вашиот партнер.

Постојат предупредувачки знаци на кои треба да внимавате во врската за да бидете сигурни дека не започнувате врска со некој што би можел да ве повреди или да ве направи несреќни.

Всушност, особина број еден што ви кажува дека е време да раскинете со вашиот партнер е недостатокот на емпатија, вели психотерапевтката и авторка на „13 работи што ментално силните парови не ги прават“, Ејми Морин.

Лицето кај кое забележувате дека му недостасува емпатија често се опишува како бездушно, ладнокрвно, па дури и нарцисоидно. Лицето кое ја покажува оваа особина нема да може да разбере или замисли како се чувствувате, вели Морин за CNBC. Можеби дури и не им е грижа.

„Можеби ќе го минимизираат тоа како се чувствувате или ќе го игнорираат. Ќе ви кажат: „Само драматизираш“ или ќе ви кажат да не се вознемирувате толку за нешто толку мало“, вели таа.

Партнер на кој му недостасува емпатија, исто така, ќе ве обвини за тоа како се одвиваат работите. На пример, тие ќе речат: „Твоја е вината што се чувствуваш вака“, вели Морин, „Или не е моја вината што не можеш да го направиш ова затоа што си премногу вознемирена“.

Луѓето на кои им недостасува емпатија се исто така многу егоцентрични, а врската со една личност може да биде исцрпувачка и задушлива.

„Тие размислуваат само за тоа што сакаат. Едноставно не можат да земат предвид како нивното однесување влијае врз вас или врз некој друг околу нив“, објаснува таа.

Постојат различни состојби што можат да предизвикаат оваа особина кај една личност, вели Морин. На пример, луѓето со нарцисоидно растројство на личноста го имаат, како и некои луѓе со аутизам. Оние кои страдаат од депресија може дури и повремено да ја покажуваат.

Пронајдете не на следниве мрежи: