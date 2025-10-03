Оваа поза е одлична за женското здравје и ослободување од стресот

0 SHARES Сподели Твитни

Дури и оние парови кои се силно вљубени понекогаш имаат потреба од промена за да го зачинат сексуалниот живот и да се поврзат на повисоко ниво. Интимноста е исклучително важна за силни и стабилни врски, а ако веќе напамет знаете како ќе изгледа сексот со вашиот долгогодишен партнер, треба да екапериментирате со нови пози.

Испробувањето различни секс пози може да направи чуда за вашата врска. Експертите сметаат дека на тој начин се развива доверба меѓу партнерите, а довербата е клучот за успешна и долга врска. Ако ви здодеа од ,,мисионерскa”, ,,каубојскa”, или кучешка поза, пробајте го новиот секс тренд – жаба!

Научниците, проучувајќи ги бизарните сексуални навики на водоземците, открија иновативна сексуална поза за која веруваат дека ќе го промени концептот на женското задоволство. Ова истражување може да послужи како инспирација за нова страница на Кама Сутра.

Станува збор за варијација на добро познатата обратна каубојска поза. Човекот седи на работ од креветот, со стапалата цврсто засадени на подот. Жената треба да седне со свртен грб, а нозете да и бидат широко раздвоени и споени до петите.

Инспирацијата за оваа поза доаѓа од јогата, која има бројни придобивки за нашето здравје.

Оваа поза е одлична за циркулација, помага при болки во колковите, хемороиди и помага за нормално функционирање на дигестивниот систем. Во ,,жаба”, жената е во преден план, па може да влијае на сопственото задоволство со преземање контрола и поставување на темпото.

Ако преферирате ,,кучешка поза”, пробајте уште една интересна поза – ,leapfrog, што во превод значи скок. Иако е инспирирана од скокањето на жабитњ, оваа поза не вклучува прескокнување преку партнерот за време на секс.

За да уживате во оваа поза, треба да се спуштите на колена и рацете да ви се потпрени на кревет, како во кучешка поза, но треба да го потпрете челото на креветот додека ги кревате колковите во воздух. На овој начин можете да го обезбедите најмоќниот секс досега.

Идеален е за парови кои уживаат во подлабока пенетрација. Тоа е забавна, удобна и различна поза, а ако додадете перници, ќе имате незаборавно искуство, вели Џенет Брито, клинички психолог и секс терапевт во Центарот за сексуално здравје на Хаваи.

