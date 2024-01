ОВАА УБАВИЦА Е СЕСТРА НА САЊА КУЖЕТ! Таа е русокоса и имаат МНОГУ МАЛА СЛИЧНОСТ, а слободното време го поминуваат на НЕОБИЧЕН НАЧИН!

0 SHARES Сподели Твитни

Водителката на „Ѕвезда Гранда“, Сања Кужет неодамна ја објави среќната вест. Таа го очекува своето трето бебе, што ја израдува јавноста со оглед на тоа дека е една од омилените локални водителки.

Сања сите ги остава без зборови со својата природна убавина и непосредност, а ретко кој знае дека има еднакво убава сестра.

View this post on Instagram A post shared by Sanja Kuzet (@sanja_kuzet)

Таа во последно време е многу активна на социјалните мрежи, а своевремено со следбениците на социјалната мрежа Инстаграм сподели неколку фотографии со својата сестра и на сите им покажа како изгледа.

Имено, сестрите потоа тргнале на планинарење во национален парк во Романија, каде уживале во активностите и природата, од каде водителката ги извадила најубавите спомени.

– Уште едно ново искуство – планинарење! Доживеав благо интензивно пешачење од 20 километри во Романија во Националниот парк Нера. Мојата сестра беше идеален партнер за оваа авантура! Покрај тоа што уживавме во природната убавина и физичката активност, имавме цело време во светот да се збогуваме. Адреналинот си го направи своето додека минуваше стрмни козји патеки, клисури, пештери. Висечкиот мост беше предизвик! – напиша Кужет.

Инаку, сестрата на Сања има руса коса, на прв поглед овие сестри немаат многу заедничко, но очигледно е дека и двете се вистински убавици.

Пронајдете не на следниве мрежи: