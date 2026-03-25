Оваа фотографија го расплака Балканот: Сосед секој ден вози болно куче на ливадата во количка, причината ќе ви го скрши срцето

Трогателната приказна од загрепската населба Ференшчица веројатно никогаш немаше да биде раскажана доколку Зденка Кошпиќ Дедиќ од Загреб не одлучеше да сподели емотивна приказна за својата соседка на Фејсбук.

„Постојат луѓе кои ја враќаат вербата во луѓето и го прават светот поубаво место со своите постапки. Гледам сосед од соседството како двапати на ден го вози своето болно и старо куче во количка (покажува) до ливадата. Ви благодарам, добар човеку!“, напиша трогнатата г-ѓа Зденка.

Тој го транспортира болното куче во природа во количка

Таа со ентузијазам ја раскажа приказната за својот сосед, воодушевен од неговата жртва за своето четириножно милениче. Ја сподели приказната во Фејсбук група посветена на љубителите на кучиња , каде што предизвика лавина од емоции.

Станува збор за сосед кој живее во близина и решил да му пружи најдобра можна грижа на своето болно милениче. Веќе еден месец, тој го вози своето болно куче Боби двапати на ден во количка до ливадата. Според неа, ветеринарите сакале да го успијат кучето, но сопственичката не се согласила со тоа.

