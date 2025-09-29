Оваа фризура е најдобра за жени над 50 години: Подмладува и секогаш изгледа модерно

0 SHARES Сподели Твитни

Природно е косата да го менува својот изглед со возраста – станува седа, бела, потенка и го губи сјајот. Токму тогаш, кога тие промени полека се случуваат, правилниот избор на фризура може да направи голема разлика. Експертите истакнуваат дека фризурата не е само естетски детаљ, туку начин да се врати волуменот на косата и свежината и младоста на лицето.„Како што старееме, косата ја губи еластичноста и густината, па затоа пократките фризури честопати ѝ помагаат да изгледа погусто и поздраво“, објаснува фризерот од Њујорк, Кери Батерворт. Таа додава дека слоевите додаваат движење и мекост, што му дава на лицето подигнат изглед.Сепак, не постои универзална фризура што им одговара на сите – важно е да се земе предвид обликот на лицето и природните промени што се јавуваат со возраста.„Лицето се издолжува со текот на времето, па затоа долгата, права коса може дополнително да ги нагласи овие промени. Во такви случаи, подобро е да изберете фризура што ги омекнува линиите на лицето, како што се пократка коса, шишки или меки прамени по контурите“, советува познатата фризерка Мишел Кливленд.Најдобар избор за жени по 50 годиниЕкспертите се согласуваат: најубавата и најпрактичната фризура за жени по 50-тата година е боб фризурата до брадата. Оваа фризура не мора строго да завршува точно на брадата, туку се прилагодува на должината на вратот и линијата на вилицата, нагласува стилистката Рис Вентворт од лондонскиот салон.Холивудската ѕвезда Хали Бери е најдобар пример – нејзината фризура „боб“ до брадата со меки слоеви и нежни бранови ѝ дава на лицето младешки, разигран и женствен изглед. Шишките од страна и дискретните посветли нијанси дополнително ги омекнуваат цртите на лицето.Фризерката Мили Јочиќ додава дека е важно да се договорите со клиентот дали сака должината да биде до брадата, на линијата на вилицата или малку подолу – бидејќи дури и малите разлики можат целосно да го променат ефектот на фризурата.Одржување и практични советиБоб фризурата до брадата е елегантна и разновидна, но бара редовно одржување.„За да ја одржите косата во форма, препорачувам корекции на секои осум до десет недели“, советува Вентворт.Исто така, кога ќе се одлучите за толку значајна промена, треба да нагласите во салонот дека закажувате „преобразба“, а не само шишање. На овој начин, фризерот знае дека треба да одвои повеќе време за обликување на новата фризура.Боб до брада е фризура која им носи освежување, младешки изглед и леснотија на одржување на жените по 50-тата година. Благодарение на нејзината прилагодливост, може да биде елегантна, софистицирана или опуштена и разиграна – во зависност од тоа што најмногу одговара на вашиот стил и облик на лице.

