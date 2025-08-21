Оваа храна ги затнува артериите, а речиси сите ја обожаваме

0 SHARES Сподели Твитни

Истражувањата покажуваат дека постојат намирници кои можат да ви ги затнат артериите доколку ги јадете редовно, а ако знаете која храна да ја избегнувате или ограничите може да ви го спаси животот. Запушените артерии се јавуваат кога наслагите се акумулираат и го ограничуваат протокот на крв во ткивата и виталните органи во телото. Состојбата се нарекува атеросклероза и може да влијае на речиси секој дел од телото, вклучувајќи ги и артериите во срцето, мозокот, рацете, нозете, карлицата и бубрезите.

Блокадата на артериите се тивки убијци и обично не покажуваат симптоми додека не се појави голем здравствен проблем како срцеви проблеми како што се коронарна артериска болест, срцева слабост или мозочен удар. Секогаш се советува да бидете во тек со рутинските посети на лекар, а д-р Мичел објаснува: „Ако се фати доволно рано, вежбањето и промените во животниот стил можат да помогнат да се намали ризикот од блокада пред да се направи значителна штета“. Ограничувањето и избегнувањето на одредени видови храна може да помогне да се намали ризикот од атеросклероза, како и да се одржи холестеролот под контрола, пишува Eat This Not That.

Сланина

Сланината може да биде толку богата со маснотии што може да доведе до затнување на артериите. Високото ниво на заситени масти промовира воспаление кое може да предизвика дехидрација на клетките на кожата и да придонесе за атеросклероза, што е постепено стеснување на крвните садови што доведува до срцев или мозочен удар.

Друг голем здравствен ризик поврзан со сланината е тоа што може да биде богата со натриум. Повеќето луѓе не се свесни за високите нивоа на сол и други конзерванси кои се наоѓаат во сланината, поради што консумираат премногу од неа, не сфаќајќи дека нивната дневна доза е далеку поголема од препорачаните граници. Ова може да доведе до голем број проблеми како што се задржување на водата и висок крвен притисок“.

Путер

Негативната страна на користењето на путерот е тоа што неговото високо ниво на заситени масти може да доведе до затнување на артериите и непожелно ниво на холестерол доколку се консумира прекумерно. Значи, умереноста е клучна кога станува збор за потрошувачката на путер.

Една од опциите е да се префрлите на млечен намаз со малку маснотии со намалена содржина на заситени масти. Исто така, постојат вегански намази кои се специјално дизајнирани да ги заменат во рецепти, како што е маргаринот направен од јаткасти плодови, семиња, па дури и растенија како маслиновото масло.

Колачиња

За жал, состојките како путер, павлака, сол и шеќер ги исполнуваат овие задоволства со високо ниво на заситени масти и натриум, две работи кои можат да го зголемат ризикот од развој на кардиоваскуларни болести ако се консумираат прекумерно. Јадењето премногу бисквити исто така значи дека имате поголема веројатност да консумирате извори на транс масти, кои се поврзани со стврднати артерии и други здравствени последици. Сè на сè, важно е да запомните дека бисквитите не се инхерентно лоши – исто како и сè друго, тие треба да се консумираат умерено за да ја одржувате вашата исхрана избалансирана. Едноставен предлог би бил да изберете интегрални бисквити или оние направени од други видови здрави зрна. Овие поздрави колачиња можете да ги комбинирате и со опции кои додаваат хранлива вредност, како свежо овошје и јогурт со малку маснотии.

Полномасно млеко и сирење

Полномасното млеко и сирењето претставуваат вистински здравствен предизвик за поединците и општеството, бидејќи млечните производи толку често се користат во многу од храната што ја јадеме. Конзумирањето премногу од овие производи може да доведе до затнување на артериите, што е главната причина за мозочен и срцев удар – двете водечки причини за смрт во развиените и земјите во развој. Затоа е важно да разберете точно колку млеко и сирење треба да консумирате секој ден пред да се вратите на нормалната исхрана. Здравствените експерти предлагаат да се ограничи внесот на млечни производи на не повеќе од 2 порции дневно, додека голем дел од нив да се заменат со здрави алтернативи, како што се млекото од соја или бадемовото млеко.

Намалувањето на количината на полномасно млеко и млечни производи во нашата исхрана може да биде одличен начин за подобрување на нашето целокупно здравје. Една ефективна стратегија е да се намали големината на порциите.

Пржена храна

Храната со длабоко пржење е вообичаен начин за брзо подготвување оброк, но може да претставува големи ризици за вашето здравје. Храната која е длабоко пржена е премачкана со нездрави масти и масло кои предизвикуваат затнување на артериите. Количината на масти и холестерол во пржената храна драстично се зголемува, што може да доведе до покачен крвен притисок и зголемен ризик од срцеви заболувања и мозочен удар. Понатаму, пржената храна обично бара двојно или дури три пати повеќе масло од другите методи на готвење, што може да направи оброк полн со калории, а не со хранливи материи. Важно е да се запамети дека умереноста е клучна кога се консумира пржена храна – умереноста ни овозможува да уживаме во одредени вкусови без да го жртвуваме нашето здравје.

Еден одличен начин да уживате во пржената храна без да се грижите за маслото што ги затнува артериите или воспалението што може да го предизвика е да се пече наместо да се пржи. Печењето обезбедува едноставна и брза алтернатива што резултира со подеднакво добар вкус.

