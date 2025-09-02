Оваа храна е полна со железо, дава енергија и го зајакнува имунитетот, а ретко ја јадеме

0 SHARES Сподели Твитни

Говедскиот црн дроб има сериозна хранлива вредност. Тој е богат со хранливи материи и се ужива во неговиот вкус со векови во различни култури низ светот. Денес, повторно доживува популарност поради неговите импресивни позитивни здравствени ефекти.

Говедскиот црн дроб има силен вкус и силна текстура и висока концентрација на витамини, минерали и други есенцијални хранливи материи.

Една порција говедски црн дроб (околу 85 грама) содржи приближно 160 калории, 4,5 грама јаглени хидрати, исто количество вкупни масти, 25 грама протеини, натриум, бакар, цинк, селен, фосфор, железо, калиум, витамини А, Д и Б6, Б12, пренесува Zadovoljna.rs.

Го зголемува нивото на енергија

Високата содржина на витамини Б и железо во говедскиот црн дроб го поддржува производството на енергија и се бори со замор. Рибофлавин, пантотенска киселина, ниацин, фолати, витамин Б6 и тиамин придонесуваат за ова. Железото од црниот дроб е важно за транспорт на кислород и производство на енергија, а говедскиот црн дроб е исто така богат со бакар, кој помага во апсорпцијата на железото.

Поддршка на имунитетот

Витаминот А, витамините Б и цинкот играат клучна улога во одржувањето на здрав имунолошки систем. Цинкот, на пример, се смета за чувар на имунолошката функција и е важен за правилното функционирање на имуните клетки.

Производство на црвени крвни зрнца

Железото и витамините Б се неопходни за здраво производство на црвени крвни зрнца, што ја спречува анемијата. И бидејќи црниот дроб е една од намирниците со најмногу витамини Б и железо, не е изненадување што тој е клучот за производство на црвени крвни зрнца.

Витаминот Б12 е особено неопходен за работата на црвените крвни зрнца, а фолатите и железото, меѓу другите витамини и минерали, го поддржуваат тоа.

Подобрување на когнитивните функции

Холинот во говедскиот црн дроб е важен за здравјето на мозокот и може да ја поддржи меморијата, учењето и расположението. Едно истражување на мало анемични деца на возраст од три до девет години во Египет го испитуваше ефектот на јадење пржени ќофтиња од црн дроб врз анемија, недостаток на витамин А и когнитивна функција. Една група деца добивала оброци од црн дроб три пати неделно во текот на 90 дена, додека контролната група не.

Оброкот од црниот дроб го зголемил внесот на железо и витамин А кај децата кои го земале, што позитивно влијаело на подобрување на когнитивните функции.

Придобивки за бремени жени

Содржината на фолати во говедскиот црн дроб е од клучно значење за развојот на фетусот и спречувањето на вродени дефекти. Сепак, бремените жени се советуваат да се консултираат со својот лекар за количината на внес на црниот дроб бидејќи премногу витамин А понекогаш може да предизвика проблеми.

Видот, забите, коските

Витаминот А од говедскиот црн дроб ќе има позитивен ефект врз видот, функцијата на имунолошкиот систем и растот на клетките, а витаминот Б12 е неопходен за производство на енергија, работа на нервниот систем и формирање на црвени крвни зрнца.

Бакарот ја поддржува функцијата на ензимот, обновувањето на ткивата и апсорпцијата на железо.

Холинот од црниот дроб ќе го поддржи здравјето на мозокот, клеточната сигнализација и метаболизмот на мастите, додека фосфорот ќе помогне за здравјето на забите и коските.

Исто така, се верува дека консумирањето на говедски црн дроб помага во детоксикација на телото и одржување на здравјето на црниот дроб, а неговото влијание врз здравјето на кардиоваскуларниот систем е исто така корисно, го подобрува крвниот притисок и циркулаторниот систем, го подобрува квалитетот на спермата и јајце клетката, а исто така ја зголемуваат издржливоста на организмот и го намалуваат ризикот од разни воспаленија.

Ризици и несакани ефекти

И покрај предностите, важно е да се знаат некои потенцијални недостатоци, меѓу кои е високата содржина на витамин А, чие прекумерно внесување може да биде токсично, па затоа умереното консумирање е од суштинско значење, особено за трудниците.

Говедскиот црн дроб има релативно високо ниво на холестерол, така што луѓето со висок холестерол треба да консумираат говедски црн дроб во умерени количини.

Исто така, говедскиот црн дроб може да комуницира со одредени лекови, па затоа се советува да се консултирате со лекар пред да го консумирате.

Во секој случај, говедскиот црн дроб лесно се подготвува – од едноставно печење или пржење со кромид, до готвење и правење намази со зачини по желба. Доколку не сте љубители на гулаш и други јадења од црн дроб, на пазарот има капсули кои содржат концентриран црн дроб, но користете ги само по совет на лекар.

