Оваа 72-годишна баба заработува богатство како ескорт дама: „Откако имавме секс, ми рече дека сум талентирана“ (фото)

Жената на „Тајм“, Каролин Ив, ја шокираше јавноста зборувајќи за фактот дека во подоцнежните години одлучила да заработува пари од наплаќање за интимни врски. Таа јавно проговори за тоа во популарна емисија, раскажувајќи како дошла до идејата да заработува пари на овој начин.Како што рекла таа, сè започнало со 27-годишен рагби играч кој почнал да флертува со неа.– Во тоа време имав 57 години, никогаш не се запознавме, но флертувавме преку телефон. Во еден момент ми предложи да дојдам кај него. Мислев дека се шегува! Инсистираше, па се согласив да се сретнеме во паб, но не отидов. Постојано ме викаше да ме праша каде сум и зошто не се појавувам – додаде Каролин Ив (72).Таа продолжи детално да ги раскажува своите интимни искуства поштедувајќи ја јавноста од најсочните детали:„Се сложувавме навистина добро, отидовме во хотел и имавме орален секс, што никогаш порано не сум го направила.“ Водителите на „Ова утро“ беа целосно без зборови од тоа колку беше искрена.Каролина продолжи: „Навистина не бев сосема сигурна што да очекувам. Мислеше дека сум многу добра во тоа, да го кажеме така. Ме праша: Каде научи да го правиш тоа?“ Јас реков: Не, ми е првпат. Тој рече: „Па, имаш дарба.“ Па помислив да го искористам тоа.“Водителот коментираше речиси шокирано: „Па, тоа е вистински комплимент…“ ок, неговиот колега додаде: „Да, нели? Кога не си го направил тоа 40 години, а тоа да ти се каже за првпат.“Каролин им рече на домаќините: „Не би можела да заработам толку пари никаде на друго место. Никогаш нема да посакам друга работа. Го обожавам тоа.“Таа успеала да го отплати хипотеката со парите што ги заработила. Никогаш не се омажила, ниту имала деца, но нејзиното семејство се налутило кога дознало што прави.

