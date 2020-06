Ова гратче продава куќи за 1 евро, но доколку купувачот прекрши едно правило ќе мора да плати казна

Властите од местото Cinquefrondi, во италијанскиот град Калабрија, покренале програма која што овозможува во нивната општина да се купи куќа за едно евро.

Според зборовите на градоначалникот на општината, програмата со име „Операција Убавина“, треба да го реши проблемот со заминувањето на младата популација во големите градови.

For Sale: Nearly free homes in a Covid-free town: The town of Cinquefrondi, Italy, is luring new residents with homes that cost one Euro and a coronavirus-free health record. pic.twitter.com/pRf9am7Esx

— griffith conner (@griffithconner1) June 11, 2020