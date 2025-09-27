Ова едноставно овошје го зајакнува имунитетот, го чува црниот дроб и срцето: Го има во текот на целата година и се наоѓа секаде

0 SHARES Сподели Твитни

Аронијата има широк спектар на корисни ефекти и е достапна во текот на целата година.

Овие чудесни бобинки може да се консумираат на различни начини – свежи, замрзнати, сушени, како џем, сок или сируп.

Доволно е да јадете од 200 до 300 грама дневно за да ги почувствувате нејзините благодети.

Истражувањата покажаа дека аронијата има силно антиоксидативно дејство, ги уништува малигните туморски клетки и го зајакнува имунолошкиот систем.

Покрај тоа, аронијата го стимулира функционирањето на тироидната жлезда, што ја прави особено корисна за луѓето кои страдаат од нарушувања како хипертироидизам.

Исто така, помага во спречување на кардиоваскуларни болести, го намалува крвниот притисок и холестеролот и го стимулира производството на добар холестерол.

Оваа магична бобинка има позитивно влијание и на црниот дроб, ги смирува грчевите и болките во цревата, го намалува воспалението на цревната слузница и ја стопира дијареата.

Корисна е и за воспаленија на уринарниот тракт, што ја прави вистинско чудо на природата за целокупното здравје на организмот.

