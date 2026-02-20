Ова е вистинската причина зошто сите хотелски соби имаат бела постелнина: Хотелиерите знаат што значи тоа

0 SHARES Сподели Твитни

Замислете го ова: Тукушто сте слегле од долг лет и очајно сакате да дремнете. Зедовте такси до хотелот, брзо се пријавивте на рецепција и конечно стигнавте до вашата соба. Ги кренавте покривките и се сместивте удобно во креветот . Која боја на постелнина ја замислувате? Речиси сме сигурни дека е бела. Зошто е тоа така? Тоа е комбинација од униформност, хигиена и психологија, велат експертите за угостителство.

Белиот лен симболизира хигиена и безбедност

„По безбедноста, чистотата е секогаш врвен приоритет на хотелот. Белата, свежа постелнина ги потсетува гостите колку е чиста собата “, објаснува Делејн Мекој, генерален менаџер на „Coury Hospitality“, која исто така управува со хотелот „Colcord“ во Оклахома.

„Креветот е централен дел од секоја хотелска соба и целото внимание е насочено кон него. Свежата, чиста, бела постелнина им дава на гостите сигурност дека целата соба е темелно исчистена и дезинфицирана.“

Практична предност за персоналот и одржувањето

Покрај психолошкиот ефект врз гостите, белата постелнина има и практични предности.

„Ова им овозможува на персоналот за чистење лесно да видат кога постелнината треба дополнително да се перат или замени “, додава Брукс Феринг, сопственик на хотелот „Беркли“ во Денвер.

„Многу луксузни хотели избираат бела постелнина од овие практични причини.“

Крег Стриклер, претседател на „Валор Хоспиталити Партнерс Америкас“, посочува уште една предност: белите постелнини и крпи се полесни за перење и не бледнеат. „Ова го продолжува животниот век на ткаенината и крпите во споредба со обоените материјали.“

Бела постелнина како совршен декоративен избор

Друга причина зошто хотелите избираат бела постелнина е естетиката. Амбер Едвардс, генерален менаџер на хотелот Хамилтон Алфарета, објаснува:

„Белиот лен е совршена основа за добро дизајнирана соба. Тој им овозможува на сите детали – меки прекривки, елегантни перници, внимателно одбран декор – да блеснат. Овој безвременски пристап ја одразува софистицираната атмосфера на луксузен хотел и ги прави гостите да се чувствуваат добредојдени во простор кој изгледа уредно и внимателно.“

