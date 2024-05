Ова е големиот план на Илон Маск: Видеото ја објави судбината на екс-Твитер: Сега сè е јасно (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Познати се плановите на Илон Маск, кој сака да ја искористи платформата X за да креира апликација за секого, по линијата на кинескиот WeChat. Ова е една од главните причини зошто тој го купи Твитер, мрежа со голем број корисници, чија трансформација почна да работи веднаш по купувањето, што многу претходни корисници не ја дочекаа со ентузијазам.Покрај социјалната мрежа X, Маск сака да создаде платформа за комуникација и плаќање, а многу акцент сака да стави и на видео содржините. На што точно подготвуваат треба да дознаеме многу брзо, бидејќи вчера на својот Х профил објави видео клип од 12 секунди со кој го најавува Х ТВ. Како што е прикажано во приложената објава, видеото не открива премногу, но Маск минатиот месец објави дека апликацијата ќе биде идентична со она што го нуди YouTube преку апликацијата за паметни ТВ.

pic.twitter.com/PJgxu0AszT— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2024

Плановите поврзани со видео содржините на платформата X и апликацијата X TV беа објавени минатиот викенд и од извршната директорка на компанијата, Линда Јакарино. ,,Тоа ќе биде ваш придружник за висококвалитетно и извонредно забавно искуство на поголемиот екран“, напиша таа на својата социјална мрежа.Слично на YouTube, апликацијата ќе прикажува популарни содржини кои ќе бидат избрани за корисниците со вештачка интелигенција, додека видео клиповите ќе се базираат на персонализирано искуство. Таа ја нагласи и поврзаноста помеѓу различни уреди, па корисниците кои почнале да гледаат видеа на своите телефони ќе можат да продолжат да ги гледаат на ТВ, додека пребарувањето и пронаоѓањето видеа ќе биде поедноставно и побрзо.

From the small screen to the big screen X is changing everything. Soon we’ll bring real-time, engaging content to your smart TVs with the X TV App. This will be your go-to companion for a high-quality, immersive entertainment experience on a larger screen. We’re still building it… pic.twitter.com/QhG6cVDpZ8— Linda Yaccarino (@lindayaX) April 23, 2024

За да привлече што повеќе корисници, Маск го покани еден од најпопуларните Јутјубери, г. Beast на неговата платформа. Во видеото што го објави, тој покажа како корисниците и креаторите на содржини на платформата X можат финансиски да профитираат слично на YouTube. Една недела откако објави видео на кое тој тестира скапи автомобили на платформата X, г. Beast има заработено повеќе од 260.000 долари, привлекувајќи речиси 160 милиони прегледи и повеќе од пет милиони лајкови и коментари.Маск очигледно само што започнува со X TV и останува да се види како корисниците ќе ја прифатат новата апликација и колку ќе ја користат. Неговиот сопственик веројатно ќе се обиде да привлече други познати личности и влијателни личности да креираат и објавуваат содржина на неговата мрежа. Тој веќе потпишал договор со поранешниот водител на CNN, Дон Лемон, да има свое шоу на X, но на крајот договорот пропадна, наводно поради преголемите барања на Лемон од Маск, од бесплатен Cybertruck до авансни плаќања од 5 милиони долари, акции во платформата X итн.

