Ова е една од најтешките објави денес: 17 години брак, а тој веќе не може ни да го препознае нејзиното лице

Понекогаш една фотографија може да врати цела приказна, спомени, емоции и години што поминале, но не избледени. Токму таков момент сподели една позната жена, потсетувајќи ја јавноста на љубовта што трае и покрај сè.

Трогателна објава која воодушеви многумина

Ема Хеминг Вилис и Брус Вилис се венчаа во 2009 година, а моделот сега одлучи да ја потсети јавноста на нивниот почеток.

На социјалните мрежи таа објави фотографија од свадбата со емотивен опис: „Родена сум да го сакам“, напиша таа, додавајќи дека биле во брак 17 години.

Реакции што ги преплавија мрежите

Нејзината објава брзо привлече внимание, а коментарите за поддршка и честитки продолжуваа да пристигнуваат.

„Ова е прекрасна фотографија“, „Среќна годишнина“, „Ви посакуваме се најдобро“, напишаа обожавателите, трогнати од нивната приказна.

Љубов што трае со години

Да ве потсетиме, двојката се запозна во 2007 година, а две години подоцна се венчаа. Тие имаат две ќерки заедно, додека Брус Вилис има уште три ќерки од претходниот брак со Деми Мур.

Објавата на Ема Хеминг Вилис потсети многумина колку се важни спомените, особено кога животот носи предизвици.

Нивната приказна останува пример за трајна љубов и поддршка, без разлика што носи времето.

Брус Вилис, за жал, е сместен во посебен дом каде што професионалци се грижат за него откако деменцијата речиси целосно го стави под контрола.

