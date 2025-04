Ова е жената поради која е прекршен протоколот! Пријде до телото на папата: Откриено колку му значела на Франциск, трогателно видео го обиколува светот (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Илјадници луѓе пристигнаа во базиликата Свети Петар во Рим, каде што е изложено телото на папата Франциско, за да му оддадат почит и да се простат од поглаварот на Католичката црква.Протоколот во вакви прилики е многу строг и точно се знае каде можат да се движат верниците и која линија не можат да ја преминат. Но, поради една жена, тој протокол бил прекршен и ѝ било дозволено да застане до битката.Станува збор за француско-аргентинската калуѓерка Женевиев Ксенангро (81), која била блиска пријателка на папата, поради што и’ било дозволено да се приближи до ковчегот, кој вообичаено им е дозволен само на кардиналите и бискупите.Во многу трогателно видео од базиликата, сестра Женевиев се гледа како ја води до кладата од службеник на протоколот кој и дозволил да застане многу блиску до телото на папата. Тогаш ја совладаа емоциите и го покри лицето со рацете и плачеше, збогувајќи се за последен пат од својата драга пријателка.Таа и папата Франциско се пријатели повеќе од 40 години, откако се запознале кога тој сè уште бил кардинал Хорхе Марио Бергољо, надбискуп на Буенос Аирес.Женевиев, од редот на малите сестри на Исус, речиси целиот свој живот го посвети на помагање на најранливите луѓе, особено на трансродовите жени.Женевиев живее таму во Остија, во близина на Рим, во караван со друга калуѓерка, Ана Амелија Џацето.Секоја среда калуѓерката носела групи бездомници и трансродови жени на општата публика во Ватикан, а Францис не само што ги примал туку и ги поканил на ручек и им понудил финансиска помош.

Sister Geneviève Jeanningros, 81, Pope Francis’ longtime friend, who lives in a circus caravan in Rome and would visit the Pope every Wednesdays, once a month she would bring a transgender person with her. Today she broke protocol to say goodbye to him. pic.twitter.com/6FPCoV0XEV— Catholic Sat (@CatholicSat) April 24, 2025

Во јули, Папата лично ја посети сестрата Женевиев во Остија, со цел да и’ оддаде признание за долгогодишната хуманитарна работа.



