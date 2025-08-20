Ова е жената што го испрати Метју Пери во смрт: Дила дрога од својот дом, нема да верувате што друго е пронајдено кај неа

0 SHARES Сподели Твитни

Јасвин Санга се изјасни за виновна за дистрибуција на дрога што доведе до смртта на Метју Пери, за што се соочува со казна затвор до 65 години.Метју Пери , незаборавната ѕвезда од серијата „Пријатели“ , беше пронајден мртов во октомври 2023 година во својот дом во Лос Анџелес, во џакузи во дворот на куќата. Обдукцијата потврди дека причина за смртта е акутна интоксикација со кетамин, што веднаш предизвика голема истрага за тоа кој му ја обезбедил фаталната доза на дрога.Една од главните фигури во случајот стана Јасвин Санга (42), наречена „кралица на кетаминот“ во медиумите. Таа се изјасни за виновна пред федералниот суд во Лос Анџелес за дистрибуција на наркотици, вклучувајќи и кетамин, што доведе до смртта на актерот.Министерството за правда на САД објави дека Санга се изјаснила за виновна по пет точки од обвинението, вклучувајќи ја и најсериозната – дистрибуција на кетамин со фатален исход, за што се соочува со максимална казна до 65 години затвор.Се испостави дека Санга не дејствувал сам. Во случајот се обвинети уште четири лица, вклучувајќи двајца лекари и личниот асистент на Пери. Сите тие, според американските медиуми, се согласиле на спогодба и се изјасниле за виновни, што значи дека ќе бидат одговорни и за нивната улога во снабдувањето на актерот со наркотици.Истрагата откри дека од 2019 година, Санга водела вистинска „фабрика за дрога“ од својата куќа во северниот дел на Холивуд. Медиумите го нарекоа тој објект „Сташ куќата Санга“, а за време на претресот, полицијата пронашла повеќе од 80 ампули кетамин, како и илјадници метамфетамин, кокаин и таблети Ксанакс. Нејзини клиенти, според наодите, биле и многу познати личности од светот на музиката и филмот.Интересно е што Санга се обиде да изгради имиџ на гламурозна жена од високото општество на социјалните мрежи. Таа објави фотографии од луксузни патувања во Јапонија и Мексико, како и од црвени теписи, вклучувајќи ги и Златните глобуси и Оскарите.Сето ова придонело за нејзиниот имиџ како „холивудски дилер“, која со години непречено се движела во кругови каде што забавите, луксузот и дрогата биле дел од секојдневниот живот.Случајот предизвика огромен шок кај обожавателите на Метју Пери, кои отворено зборуваа за своите децениски проблеми со зависноста и кој, според неговите сопствени зборови, во последните години се обидува да изгради нов, трезен живот.Метју ПериНеговата смрт, како и откривањето на мрежата што го снабдувала со наркотици, фрлија нова светлина врз темната страна на Холивуд и луксузните кругови каде што дрогата се продава и се користи речиси неконтролирано.

