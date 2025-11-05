ОВА Е МОМЕНТОТ КОГА СЕ СРУШИ АВИОН ВО АМЕРИКА Како да паднала бомба, се бројат мртвите: МАСОВЕН ПОЖАР избувна за секунда, горејќи ги околните згради

0 SHARES Сподели Твитни

Авион на „Јунајтед парсел сервис“ се урна кратко по полетувањето во Луисвил, Кентаки, околу 17:15 часот по локално време, при што загинаа најмалку седум лица, а 11 беа повредени. Се стравува дека бројот на жртви ќе се зголеми, според локалните власти.

оварниот авион 2976 , кој се урна кратко по полетувањето од аеродромот во Луисвил, Кентаки , беше на пат кон Хонолулу, Хаваи, според Flightradar24. Во тој момент, носел 38.000 галони (144.000 литри) гориво , објави CNN.

Моментот кога авионот се урна

Како што може да се види на видеото, авионот се лизнал од пистата за време на полетувањето и удрил во блиските згради , вклучувајќи ја и компанијата за рециклирање гориво. Во истиот момент, избувнал пожар и се проширил по пистата.

#BREAKING: Watch brand new and heart-stopping moment captured on CTV footage as a UPS cargo MD-11 Jet crashes into multiple buildings and bursts into flames shortly after attempting takeoff near Louisville’s Muhammad Ali International Airport. pic.twitter.com/8iEBP2rgCR— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 5, 2025

Несреќата предизвика „масовен пожар“ во близина на аеродромот, „кој зафати неколку блиски згради“, пишуваат медиумите.

Пожарот е локализиран, потрагата по жртви е во тек

Меѓународниот аеродром Мухамед Али, во чија близина се случи несреќата, е затворен за влезен и излезен сообраќај, а пожарот е претежно локализиран и потрагата по жртви е во тек .

На луѓето што живеат во радиус од пет милји од аеродромот им беше наредено да се евакуираат додека противпожарните екипи се бореа со големиот пожар.

Најмалку седум лица загинаа

Најмалку седум лица загинаа во несреќата во Луисвил , а се очекува бројот на жртви да расте, изјави гувернерот на Кентаки, Енди Бешир.

„Првите реагирачи се на лице место и работат напорно на гаснење на пожарот и продолжување на истрагата“, рече тој во објава на X.

Appears that the UPS plane crashed into a neighborhood by the airport in Louisville, Kentucky. Awful. pic.twitter.com/LbOqI1sDXm— Sam Mirejovsky (@whatsrightsam) November 4, 2025

