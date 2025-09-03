Ова е моќното кинеско оружје кое го плаши светот! Нешто вакво никогаш досега не е видено – нуклеарна ракета стигна до Америка, има и роботски волци (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

На воена парада во Кина беа претставени неколку нови ракетни и одбранбени системи, што покажува колку брзо земјата го развива својот стратешки арсенал.Меѓу оружјата што беа изложени за прв пат беа нова нуклеарна интерконтинентална балистичка ракета, нова крстосувачка ракета за испорака на хиперсонични боеви глави, ласерско оружје и нови „роботски волци“ .Еден од најзначајните беше Донгфенг-5Ц (DF-5Ц), нова варијанта на кинеската интерконтинентална балистичка ракета со нуклеарна врв. Одбранбениот аналитичар Александар Нил истакна дека DF-5Ц има поголем дострел и може да носи до 12 боеви глави на една ракета .Станува збор за двостепена ракета на течно гориво, чиј лет е поттикнат од две последователни ракетни фази, секоја со свој мотор. Сместена е во подземни силоси и служи како стратешко средство за одвраќање.Според Нил, „Донгфенг-5“ е дизајниран да биде лансиран од кинеските силоси на северот од земјата, од каде што може да погоди цели во континенталниот дел на САД. Центарот за стратешки и меѓународни студии (CSIS) вели дека оваа ракета може да носи големи нуклеарни боеви глави и да достигне цели во САД и Западна Европа.На парадата беше претставен и Донгфенг-61 (DF-61), долгоочекувана ракета дизајнирана да влезе во делумна орбита и да испорача хиперсонично оружје.Станува збор за мобилна ракета на патна база, што ѝ дава голема мобилност. Во комбинација со мобилен фрлач (TEL), може лесно да се прикрие, брзо да се наполни со гориво и да се распореди на различни локации, држејќи го противникот во неизвесност.

🇨🇳☢️ China showcased its DF-5C intercontinental ballistic missile (ICBM) at the Beijing parade. With a global strike radius, the DF-5C is capable of carrying multiple nuclear warheads and reaching any point on Earth. pic.twitter.com/h2T3K0B453— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 3, 2025

Д-р Сидарт Каушал, водечки експерт за ракети во лондонскиот тинк-тенк RUSI, истакна два други нови хиперсонични системи – YJ-17, хиперсонично летало за едрилици, и YJ-19, хиперсонична крстосувачка ракета.ЛИНК ОД ВИДЕОКина, исто така, инвестира многу во развој на вештачка интелигенција и автономно оружје. Пример за ова е AJX002, огромен подводен дрон долг 18 метри, способен да носи нуклеарно оружје.Заедно со ракетните системи, беше прикажано и ласерско оружје монтирано на оклопниот камион HZ-155 со осум тркала. Според Александар Нил, станува збор за многу моќен систем кој може да ги онеспособи или запали електронските уреди, па дури и да ги заслепи пилотите.Нуклеарниот арсенал на Кина моментално се проценува на стотици ракети, што е значително помало од арсеналите на Русија и САД, кои се мерат во илјадници. Но, тој брзо расте, а Кина истовремено развива иновативни начини за испорака на своите боеви глави.



