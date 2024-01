Ова е мрачната страна на Европа! Познат руски филозоф откри каде оди Западната цивилизавија

0 SHARES Сподели Твитни

Рускиот филозоф Александар Дугин рече дека Западот очекува револуција оваа година и дека во основа има два Запада – глобалистички и обичен.

– Глобалистите одбиваат да признаат дека има кој било на светот освен нив. Затоа инсистираат да нема друг Запад, а тој постои. Ние, мултиполарниот свет, мора што појасно да го разбереме постоењето на овој Запад-2 – напиша Дугин во текст објавен на социјалната мрежа Х.

Запад -2, како што наведе, се состои од „разни сили кои не се согласуваат со ултралибералната глобалистичка агенда на елитите“.

– Левичарите, како Сара Вагенкнехт и нејзината нова партија, стануваат симбол на европската нелиберална левица. Во Италија, водечки теоретичар од истата насока е Диего Фусаро, студент на марксистичката и антиглобалистичка Костанца Преве. Во Франција тоа се Ален Сорал, Мишел Онфре, Жан-Клод Мишеле, Серж Латуш и така натаму – додаде Дугин.

Овие левичари се главно, како што истакна, непријатели на глобалниот капитал.

🇬🇧This year the West expects a revolution.There are two Wests: the globalist one and… the ordinary one.The globalists refuse to admit that there is anyone in the world besides them. That is why they insist that there is no second West. But there is. We, the multipolar… pic.twitter.com/0GTGiARp1I— Alexander Dugin (@Agdchan) January 15, 2024

Тие, всушност, се отворен контраст на „псевдолевицата купена од Сорос, која главно е про-ЛГБТ, го поддржува украинскиот нацизам, геноцидот во Газа и неконтролираната миграција, а исто така е и антируска“.

Дугин истакна дека постои и десничарска компонента, „која е скршена, но во многу земји ја претставува втората најважна политичка сила“. Како пример ја наведе Марин Ле Пен во Франција, но и партијата Алтернатива за Германија, која ја поддржуваат сè повеќе луѓе. Тој додава дека десницата не исчезнала ниту во Италија, „и покрај либералниот лапсус“ на премиерот Ѓорѓе Мелони.

– Десничарскиот популизам сè уште постои, иако Мелони и Салвини го предадоа – додаде Дугин.

Рускиот филозоф нагласи дека „главната работа во Запад -2 се обичните луѓе кои не разбираат политика“.

– Не можат да бидат во чекор со барањата за промена на полот, присилна кастрација на мали деца, бракови со кози, доведување мигранти и украински манијаци кои не се во состојба да се грижат за себе. Тие не сакаат да јадат бубашваби, да се молат за Грета Тунберг навечер или да ги пцујат Русите кои не им направиле никакво зло – истакна Дугин.

Тој додаде дека „западниот човек од улица, малограѓанинот, е главната поддршка на бунтот што доаѓа – тој престанува да ги разбира либералните елити, неповратно заостанува зад забрзаната дегенерација и деградација што овие елити ги бараат од нив“.

– Мултиполарниот свет мора да помогне во европската револуција. Граѓаните на Запад -2 се обични луѓе кои не се виновни за ништо. Демократски гледано, немаат шанси да ја променат ситуацијата, бидејќи на Запад одамна нема демократија. Запад -1 воспостави директна глобалистичка либерална диктатура, главно над Запад -2. Постои само една можност – да се урне моќта на узурпаторот со револуционерни средства. Ова е стратегијата за Европа за 2024 година – вашата слобода е во ваши раце – заклучи Дугин.



Пронајдете не на следниве мрежи: