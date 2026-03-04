Ова е навистина сериозно: Ким Кардашијан и Луис Хамилтон се забавуваат во ексклузивен пустински одморалиште каде што ноќта чини 7.000 долари (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Риалити ѕвездата Ким Кардашијан и седумкратниот шампион во Формула 1, Луис Хамилтон, повторно беа фотографирани заедно откако се појавија гласини за нивната романса. Овој пат тие ја избраа Јута за романтичен состанок.

Во саботата, Ким и Луис беа видени како уживаат во зајдисонцето на ексклузивната дестинација за одмор покрај реката Колорадо. Според TMZ, изолираното набљудувалиште што го посетиле е „на само еден камен фрлање“ од Аманџири, ексклузивен петзвезден пустински одморалиште. Аманџири, патем, е дискретно скривалиште за познати личности кои бараат целосна приватност и нуди луксузни апартмани со цени од 3.500 до 7.000 долари по ноќ.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian in Arizona. pic.twitter.com/i1cK7z1AvR— deni (@fiagirly) March 1, 2026

Новиот пар направи селфи за време на прошетката, а потоа заедно се упатија кон црн џип паркиран во близина.

Кардашијан и Хамилтон претходно уживаа во раскошен одмор во Котсволдс, каде што престојуваа во луксузниот хотел „Естел Манор“, каде што цените за ноќевање почнуваат од 1.360 долари и нагоре. Тие исто така понудија приватна вечера, како и масажа за парови. Малку подоцна, тие се појавија заедно во јавноста за првпат, на Супербоулот што се одржа минатиот месец.

Извори претходно открија за странските медиуми дека Ким и Луис ја подигнале својата врска на следно ниво.

„Врската на Ким и Луис е интензивна, но двајцата сакаат да продолжат понатаму. Тој сака да поминува што е можно повеќе време со неа, особено затоа што за неколку недели ќе почне да се подготвува за новата сезона во Формула 1. Луис беше во Лос Анџелес, поминувајќи време со Ким и нејзиното семејство. Сите го обожаваат, особено нејзината мајка Крис, на која ѝ се допаѓаше што Луис е во близина. Сите ја одобруваат оваа врска. Тие само сакаат да ја видат Ким среќна”, изјави извор за „The Sun“.

Кардашијан и Хамилтон се пријатели со години, а се дружеа и за време на врските со нивните поранешни партнери, Канје Вест и Никол Шерцингер.

Ким се раздели од Канје во 2021 година, а официјално се разведоа една година подоцна. Од 2007 до 2015 година, Луис беше во врска со поранешна членка на групата „Пусикет Долс“.

