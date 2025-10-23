Ова е најбогатата жена на светот: Цел живот е во сенка, но всушност е највлијателна, веројатно никогаш не сте слушнале за неа, а еве што прави (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Во 2011 година, Алис Волтон го основа Музејот на американска уметност „Кристал Бриџис“, институција од светска класа, во нејзиниот роден град Бентонвил.Оваа жена можеби не е најпознатото име на листата на најбогати во светот, но тоа не го прави нејзиното богатство од 116 милијарди долари помалку импресивно. Додека најлесно се наведуваат милијардери како Илон Маск, Џеф Безос или Тејлор Свифт, една жена тивко стана побогата од сите други, а многумина веројатно не би го препознале нејзиното име, пишува „Унилад“.Почетоците на империјата ВолмартЗа да го разбереме изворот на нејзиното богатство, треба да се вратиме во 1962 година. Потоа браќата Сем и Бад Волтон отворија скромна продавница за попусти во Бентонвил, Арканзас. Нивната мисија беше едноставна – да ги направат ниските цени и достапноста основа на американската малопродажба. Таа идеја за мал град прерасна во „Волмарт“, глобална малопродажна сила која денес работи во повеќе од 10.000 продавници и вработува над два милиони луѓе ширум светот.Најбогат семеен и личен порастОд тие скромни почетоци се разви династијата Волтон, денес најбогатото семејство во Соединетите Американски Држави, чија вкупна вредност се проценува на речиси половина трилион долари. Во центарот на таа приказна денес е Алис Волтон , единствената ќерка на Сем, чие лично богатство, според индексот на милијардери на „Форбс“ и „Блумберг“, надминува 116 милијарди долари. Богатството на Алис Волтон драматично порасна во текот на изминатата година за повеќе од 30 милијарди долари, благодарение на порастот на акциите на Волмарт за околу 40 проценти. Со тој успех, таа ја престигна наследничката на „Лореал“, Франсоаз Бетанкур Мејерс чија нето вредност падна на околу 81,6 милијарди долари.Различен пат од корпорацијатаИ покрај нејзиното огромно богатство, Волтон избра значително поинаков пат од нејзините браќа, Џим и Робсон, кои се исто така меѓу најбогатите луѓе во светот. Таа во голема мера се повлече од корпоративниот живот , посветувајќи го своето време и ресурси на уметноста и филантропијата.Инвестирање во уметност и заедницаВо 2011 година, во нејзиниот роден град Бентонвил, таа го основа Музејот на американска уметност „Кристални мостови“, институција од светска класа која изложува дела од Енди Ворхол, Џорџија О’Киф и Норман Роквел. Музејот стана културен обележје, одразувајќи ја нејзината посветеност на доведување на уметноста и образованието во руралните заедници.„Колекционирањето беше таква радост и толку важен дел од мојот живот во однос на гледањето уметност и уживањето во неа“, изјави таа за „Њујоркер“. Нејзиниот фокус на враќање на придонесот кон заедницата се протега подалеку од уметноста. Оваа година, во Бентонвил се отвора медицински факултет именуван по неа и ја прима својата прва генерација студенти, нагласувајќи ја нејзината амбиција да инвестира во образованието и здравството.Тивка, но влијателнаВолтон, исто така, имаше краток напор во одгледувањето коњи, но се откажа од тоа во 2017 година со продажба на своите ранчови. Таа рече дека е „раскината во премногу насоки и сака да се фокусира“, додавајќи: „Имам куќа во Форт Ворт, па ќе се преселам во градот“. Иако името Волтон е синоним за огромна корпоративна моќ, а семејството поседува и неколку големи спортски франшизи, Алис останува нивната најтивка, но највлијателна фигура.

