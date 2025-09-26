Ова е најдобриот чај за здравјето на цревата

0 SHARES Сподели Твитни

Здравиот цревен систем е неопходен не само за правилно варење и апсорпција на хранливи материи, туку и за поддршка на голем број други телесни системи, вклучувајќи го имунолошкиот систем, мозокот, кожата и срцето. Во последниве години, со растечкото разбирање на неговата важност, многу луѓе бараат начини да го подобрат здравјето на нивниот микробиом. Но, спротивно на популарното верување, тоа не бара скапи додатоци во исхраната. Понекогаш решението може да биде едноставен пијалок што веќе го имате дома, пишува EatingWell.Зошто чајот од ѓумбир е толку добар за здравјето на цревата?Од намалување на воспалението до ублажување на гадењето, чајот од ѓумбир се издвојува како моќен сојузник за дигестивниот систем. Додека другите чаеви, како што се нането, камилицата и анасонот, нудат бројни придобивки, ѓумбирот е посебен. Добиен од коренот на растението ѓумбир, овој напиток е популарен природен лек за многу здравствени состојби, а неговата единствена комбинација од антиинфламаторни, антиоксидантни и дигестивни својства го прави исклучително ефикасен.Може да го ублажи гадењетоКристал Ороско, регистриран диететичар, истакнува: „Чајот од ѓумбир е одличен кога имате дигестивни проблеми, особено чести болки во стомакот, надуеност и гадење.“ Ѓумбирот помага во ублажување на гадењето со блокирање на серотонинските рецептори во цревата кои го активираат рефлексот на повраќање. Неговите природни соединенија, како што е гинџеролот, имаат смирувачки ефект.„Како диететичар кој отсекогаш се борел со проблеми со цревата, чајот од ѓумбир е еден од моите омилени лекови. Секогаш препорачувам смирувачки чај од ѓумбир со лимон и мед за ублажување на болките и непријатноста во стомакот“, додава Ороско.Може да ги ублажи дигестивните нарушувањаЃумбирот е познат по своите терапевтски ефекти врз здравјето на гастроинтестиналниот тракт, особено за состојби како гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) и лошо варење. Истражувањата покажаа дека ѓумбирот може да помогне во намалувањето на производството на желудочна киселина, што може да помогне во ублажување на симптомите на ГЕРБ. Исто така, може да помогне во ублажување на грчевите во горниот дел на стомакот, надуеноста и општата непријатност поврзана со лошо варење.Може да го намали воспалениетоХроничното воспаление, долгорочен одговор на токсини од животната средина, стрес и нездрав начин на живот, може да го оштети дигестивниот тракт со текот на времето и да го зголеми ризикот од воспалително заболување на цревата (IBD) или синдром на протекување на цревата. Според Килин Марфи, нутриционист и диететичар,„Биоактивното соединение во ѓумбирот, гингерол, е моќен антиоксиданс кој може да помогне во намалувањето на воспалението на цревата.“ Ова помага во смирување на иритацијата и отокот на цревната слузница, спречувајќи понатамошно оштетување. „Им препорачувам чај од ѓумбир на моите спортисти како начин за ублажување на дигестивните проблеми предизвикани од вежбање“, забележува Марфи.

