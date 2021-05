Ова е најлесниот и најбрз рецепт за вкусни и меки крофнички

Ако сте во потрага по едноставен, а вкусен десерт кој ќе ги израдува вашите најмили, еве еден едноставен рецепт по кој полудеа домаќинките ширум светот.

Станува збор за рецепт за крофнички кои се подготвуваат од само две состојки и се готови за буквално 10 минути. Резултатот е превкусен, крцкав и сочен.

i made two-ingredient (plain yogurt + self-raising flour) mini donuts because boredom 🙃

i added a bit of milk to the batter to thin it out a bit and overall this was hella easy to do and takes like 10 minutes in total to make!

no idea how this tastes but it looks legit kan ??? pic.twitter.com/2g3eUrnkG9

— 🔥⚔️💖 (@sixtieshairdo) May 5, 2020