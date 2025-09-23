Ова е најлошиот вид сирење за здравјето на срцето

0 SHARES Сподели Твитни

Храната што ја избираме кога ни е потребна удобност често е богата со вкусови и текстури што ни даваат чувство на задоволство. Една од намирниците што најчесто се поврзува со вакви оброци е секако сирењето, а неговата консумација може да има и физиолошки ефект врз нашето расположение. Експертите објаснуваат дека сирењето содржи протеини и аминокиселини кои го стимулираат лачењето на хормони поврзани со чувството на благосостојба, што објаснува зошто многумина го сметаат за храна што носи среќа.Сепак, кога станува збор за здравјето на срцето, видот на сирење што го избирате игра голема улога. Кардиологот д-р Тарикшах Сајед нагласува дека е клучно да се обрне внимание на количината и видот на сирење што го консумирате. „Сирењето што се консумира умерено обично има мал ефект врз LDL холестеролот, но сирењата со висока содржина на масти можат значително да го зголемат ако се јадат прекумерно“, вели тој за Parade.Главната причина за ова е содржината на заситени масти, кои го зголемуваат ризикот од срцеви заболувања, мозочен удар и висок крвен притисок.Освен изборот на сирење, важно е и како го комбинирамеНајпроблематични се сирењата што се богати со заситени масти и натриум. Д-р Саид објаснува: „Преработените сирења и тврдите, полномасни сирења како чедар и пармезан имаат поголема содржина на заситени масти и сол, што може да го зголеми LDL холестеролот и крвниот притисок.“Најлош пример е маскарпонето, кое има 29 грама заситени масти и 44 грама вкупни масти по порција. За споредба, околу 2 унци чедар сирење содржи 23 грама заситени масти и 364 милиграми натриум, што може брзо да ги надмине дневните препораки на Американската асоцијација за срце.Сепак, постојат некои видови сирење кои се сметаат за поздрави за срцето. Д-р Саид препорачува опции со малку маснотии како моцарела, рикота и урда. На пример, половина чаша рикота има десет грама заситени масти, додека истата количина урда содржи само три грама.Освен изборот на сирење, важно е и со што го комбинирате – експертите препорачуваат да го јадете со овошје или интегрални житарки, што помага во контролата на порциите и подобрата нутритивна рамнотежа. Умерената консумација и внимателниот избор можат да овозможат сирењето да остане дел од вашата исхрана без да го зголемат ризикот од срцеви заболувања.

