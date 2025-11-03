Ова е најлошото време од денот за секс: Нема да постигнете кулминација – ќе биде мачење

0 SHARES Сподели Твитни

Според експертите, раните попладневни часови и утрото не се идеални времиња за секс, од едноставна причина што телото не е подготвено за задоволство.

Истражувањата покажуваат дека токму ова се периодите од денот кога нивоата на хормони, како што се тестостеронот и допаминот, се пониски, а заморот е поголем. Телото е сè уште во работен режим, што значи дека желбата и енергијата не се на највисоко ниво.

Зошто е тоа така?

Ако некогаш сте се обиделе да бидете интимни по напорно утро или состанок, веројатно сте забележале дека сè изгледало непријатно и напнато. Заморот и стресот можат сериозно да го намалат либидото. Експертите препорачуваат избегнување на секс во текот на овие „критични“ периоди.

Практичниот совет вклучува планирање на секс за вечерните часови, кога заморот е помал, а обврските се завршени. Исто така, мали ритуали како прошетка, топла бања или масажа можат да помогнат во надминувањето на заморот и будењето на желбата. Ако се чувствувате уморни, подобро е да почекате, наместо да очекувате врвно искуство прво нешто наутро или рано попладне.

