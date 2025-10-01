Ова е најсовршената поза за секс: Едноставна е, а гарантира оргазам

0 SHARES Сподели Твитни

Оваа положба се смета за совршена бидејќи не бара многу акробации, но обезбедува длабоко интензивно интимно искуство.

Многу жени се соочуваат со предизвикот да постигнат оргазам, а одредени интимни позиции може да бидат попогодни за доживување на климакс од другите.

Иако е општо прифатено дека положбата „cowgirl“ е најефикасна за жените кога станува збор за оргазам, за оние кои претпочитаат да бидат одоздола, постои положба која речиси гарантирано води до климакс – „лежечкиот полицаец“.

Што е положбата „лежечки полицаец“?

Оваа сексуална положба е лесна за изведување и ветува интензивно задоволство без напор, спречувајќи напрегање на мускулите или чувство како да сте имале напорен тренинг.

Основниот принцип на оваа положба е жената да лежи на стомак со перница поставена под колковите. Името „лежечки полицаец“ доаѓа од елевацијата создадена од карлицата на жената благодарение на перницата.

Како се изведува?

Жената лежи на стомак, со перница или друг кревач поставен под колковите, додека нејзиниот партнер зазема позиција зад неа. Мажот ги става нозете меѓу нејзиното тело, а висината на перницата помага во стимулирање на Г-точката, што може значително да го зголеми задоволството и да го олесни постигнувањето оргазам.

