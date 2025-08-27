Ова е омилениот парфем на Александра Пријовиќ: Мириса луксузно, трае долго и се чувствува низ целата просторија (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Омилениот парфем на Александра Пријовиќ е совршен избор за посебни моменти. Ова е мирис кој нагласува уникатност и додава допир на луксуз на секоја модна комбинација.„Парфемот на жената кажува повеќе за неа отколку нејзиниот ракопис“ е позната изјава на Кристијан Диор, со која младата и успешна пејачка се идентификува повеќе од кој било друг.Омилениот парфем на Александра Пријовиќ е благ и ненаметлив, но во исто време и упорен и привлекува внимание каде и да се појави жената.Ова е познатиот парфем од брендот Kilian, наречен „Good Girl Gone Bad“, кој беше лансиран уште во 2012 година.Овој мирис балансира помеѓу невиноста и развратот. Сладоста на османтус, медот од роза и цветот од портокал создаваат нежна и волшебна мирисна хармонија, поткрепена од експлозија од три цвета: тубероза, јасмин и нарцис.Мирисните ноти на кои популарниот пејач им е верен со години, оддаваат почит на убавината, женственоста и елеганцијата. Тие совршено се вклопуваат со природниот шарм и ненаметливата софистицираност.Додека многу познати дами ги обожаваат Шанел или Гучи, Пријовиќ се одлучи за поексклузивен парфем.

