Ова е период од денот кога жените се најрасположени за секс

0 SHARES Сподели Твитни

Новото истражување на брендот за секс играчки „Лавхани“ откри дека мажите и жените се највозбудени во различни периоди од денот.

Според истражувањето на 2.300 мажи и жени, сексуалните часовници не се синхронизирани.

За мажите утрото е период од денот кога се најдобро расположени, а тоа се должи на спонтаната ерекција која се јавува при будењето.

Помеѓу 6 и 9 часот, мажите се желни за акција, додека врвот на водење љубов е 8 часот наутро.

За жените, помеѓу 23:00 и 2:00 часот е најголема веројатноста дека ќе сакаат акција.

Пронајдете не на следниве мрежи: