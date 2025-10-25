Ова е период од денот кога жените се најрасположени за секс

Новото истражување на брендот за секс играчки „Лавхани“ откри дека мажите и жените се највозбудени во различни периоди од денот.
Според истражувањето на 2.300 мажи и жени, сексуалните часовници не се синхронизирани.
За мажите утрото е период од денот кога се најдобро расположени, а тоа се должи на спонтаната ерекција која се јавува при будењето.
Помеѓу 6 и 9 часот, мажите се желни за акција, додека врвот на водење љубов е 8 часот наутро.
За жените, помеѓу 23:00 и 2:00 часот е најголема веројатноста дека ќе сакаат акција.