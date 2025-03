Ова е синот што Бијонсе го крие од јавноста: Канје Вест тврди дека знае зошто, но не се осмелил да го каже тоа

0 SHARES Сподели Твитни

Канје Вест уште еднаш предизвика бура на социјалните мрежи, овој пат поради вознемирувачките изјави за децата на Бијонсе и Џеј Зи. Неговите тврдења предизвикаа остри реакции кај славната двојка, а приказната го разбранува јавното мислење ширум светот.Нападот на Вест на Бијонсе и Џеј ЗиВест, кој е познат по своите контроверзни објави во последниве месеци, овој пат на платформата Х изнесе шокантни тврдења за осумгодишните близнаци на Бијонсе и Џеј Зи – Руми и Сер Картер. Додека нивната постара ќерка Блу Ајви Картер често го привлекува вниманието на јавноста, близнаците ретко се видени, што поттикна многу шпекулации.Kanye you can delete all you want… we all saw the tweet. pic.twitter.com/Hk5xh4x7eR— ۟ (@headnavy) March 18, 2025„Чекај, дали некој ги видел помалите деца на Бијонсе и Џеј Зи? Тие се ретардирани, буквално. Затоа ИВФ е благослов, да имаш ретардирани деца е избор“, напиша Вест во објавата која брзо беше избришана, но не пред да наиде на широко распространета осуда. View this post on Instagram A post shared by Steven Smalls (@treasure_e._blue)Бијонсе и Џеј Зи размислуваат за правна постапкаПејачката и нејзиниот сопруг беа длабоко погодени од овој коментар. Извори блиски до парот тврдат дека размислуваат да поднесат тужба против Вест поради зборовите што тој ги кажал. „Тие се свесни за неговите објави и разговараат како сакаат да ја решат оваа ситуација – приватно или преку правни средства“, откри неименуваниот извор.Реагираше и нивната блиска пријателка и долгогодишна соработничка Тина Ноулс: “Тешко е да се остане позитивен пред толку многу незнаење и зло. Но, знам дека секое оружје што ќе биде формирано против мене или моето семејство нема да успее. Оваа битка не е моја, туку Господова”.Ким Кардашијан бесна на бившиот сопругВеста не застана само на семејството Картер – мета на напади беше и неговата поранешна сопруга Ким Кардашијан. Ја обвини дека сексуално ги искористува нивните деца, што ја налутило.“Таа е ужасна што некој би употребил такви зборови, особено кога се во прашање децата. Доста и е. Веќе нема толеранција да комуницира со него”, рекол извор близок до Ким.Вест ги брише објавите, но трагите остануваатИако контроверзниот рапер ја избриша контроверзната објава, тој нагласи дека тоа не го сторил од морални причини, туку повеќе од страв да не му биде отстранет профилот од платформата Х. Сепак, многумина успеаја да зачуваат слики од екранот и да ги пренесат неговите зборови.Постапките на Вест продолжуваат да ја шокираат јавноста, а останува да се види како ќе одговорат Бијонсе и Џеј Зи – приватно, легално или јавно.



