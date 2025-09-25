„Ова е срамно за гледање“ – Социјалните мрежи ,,горат” поради прегратката на Трамп и вдовицата на Кирк (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Социјалните мрежи беа многу активни откако поранешниот американски претседател Доналд Трамп (79) го заврши својот говор на комеморацијата за трагично починатиот конзервативен активист Чарли Кирк. На самиот крај од својот говор, Трамп ја изненади публиката повикувајќи ја Ерика Кирк сопругата на починатиот, на сцената и прегрнувајќи ја пред речиси 100.000 луѓе.Јавните реакции се поделениМоментот предизвика силни и поделени реакции. Додека некои ја сметаа прегратката за чин на поддршка и сочувство, други ја сметаа за сосема несоодветна за комеморативен настан.„Нешто е чудно кај таа жена, ова е непријатно за гледање“, напиша еден корисник, додека други тврдеа дека сцената изгледала наметната и инсценирана.Некои коментатори отидоа чекор понатаму, велејќи дека Ерика Кирк изгледа како да „глуми“ на сцената, наместо навистина да ја доживува болката од загубата. Критиките главно се однесуваа на впечатокот дека политичкиот момент бил ставен пред целта на собирот.Зборовите на Ерика Кирк за збогумИ покрај критиките, Ерика Кирк пред публиката изговори емотивни зборови што допреа многумина:„Срцето ми е скршено, но простувам. Мојот сопруг Чарли сакаше да спасува млади луѓе, исто како што тој самиот си го одзеде животот. Му простувам затоа што тоа би го направил Христос и тоа би го направил Чарли. Одговорот на омразата не е омраза“, рече Ерика, поздравена со аплауз од публиката.Нејзината проштална порака, упатена на стадионот „Стејт Фарм“ во Феникс, се обиде да го врати фокусот на она за што се залагаше Чарли Кирк – борба за младите луѓе и верба во простувањето.

