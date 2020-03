Ова е суштинската разлика меѓу коронавирус и грип: Доктор со важни лекции

Британскиот лекар Хју Монтгомери од Универзитетот во Лондон даде конкретно и едноставно објаснување зошто коронавирусот се разликува од обичниот грип.

-Ако добијам нормален грип, во просек ќе заразам околу 1,3 или 1,4 луѓе. Луѓето кои го добиваат грипот од мене, ќе го пренесат на другите, и така натаму. Кога тоа ќе се случи 10 пати, ќе бидам одговорен за 14 случаи на грип, објаснува лекарот.

Објаснува дека коронавирусот е многу заразен, така што секој човек го пренесува на тројца други.

-Тоа не прави голема разлика сега, но ако преносот продолжи од личност на личност, еден човек може да биде одговорен за 59.000 заразени луѓе за кратко време. Повеќето луѓе ќе се чувствуваат малку лошо и ќе биде во ред, но ќе го рашират наоколу. И некои ќе се разболат по 10 дена, па ќе треба да одат во болница. Кога се во болница ќе потрошат ресурси и време и луѓето ќе се грижат за нив. Ако доаѓаат на интензивна нега, тоа е местото каде што животот е, ако сте критички болен, да се преживее или не “, продолжува Монтгомери.

„Ве молам само запомнете, можеме да им дадеме најдобра можност на луѓето кои се разболуваат со доволно ресурси – ако имаме доволно кревети, доволно персонал и опрема. Ако сте неодговорни, па мислите дека не ви пречи грипот, запомнете дека не станува збор за вас, тоа е за сите други “, заклучи докторот Хју Монтгомери.

