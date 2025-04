„Ова е тажно, се надевам дека ќе добие стручна помош“: Видеото на Џастин Бибер што кружи на интернет ги загрижи фановите!

0 SHARES Сподели Твитни

Џастин Бибер им свиреше во живо демо на нови песни на своите следбеници на Инстаграм, а клиповите го преплавија X и другите социјални мрежи. На снимката Бибер е без кошула, со вдлабнати очи и пијан додека пушта музика и се ниша. Во еден момент ставил и ќебе преку глава, а поради вознемирувачкото однесување многумина коментирале дека изгледал како да се дрогирал.

this dude needs help lollll wtf is he doing pic.twitter.com/gLFsz1RJhO— m (@tayforehead) March 30, 2025

„Му треба помош“„Ова е загрижувачко. Се надевам дека ќе добие стручна помош“, „Ова е многу тажно“, „Не е добро и тоа е толку очигледно“ и „Се надевам дека ќе добие помош…ова не е во ред“ и „Му треба помош“, се дел од коментарите на фановите.

Justin Bieber has been crashing out so bad…he went from never being online to being on lives looking like he’s skiing 24/7 in the studio. What’s going on😭 pic.twitter.com/RkrGRGCPCO— Judith (@cautionjudi) March 30, 2025

Набргу по лајвот на Инстаграм, неговиот профил беше деактивиран, но моментално повторно е активен. Џастин Бибер веќе некое време ги загрижува фановите со својот изглед и однесување. На почетокот на март, тој објави фотографии на кои пуши нешто што изгледа како бонг додека седи на електричен велосипед, а неодамна рече дека има „проблеми со гнев“ и дека не се сака себеси кога чувствува дека станува „неавтентичен“.



