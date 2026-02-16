Ова е таткото кој го избоде до смрт својот син, тешко ранувајќи ја ќерка си Ема (15): Деталите за злосторството во Подујан го шокираа Балканот

0 SHARES Сподели Твитни

Татко од населбата Подујане во Софија го избодел до смрт својот син, додека тешко ги ранил ќерка си и мајка си .

Првите информации велеа дека таткото нападнал двајца синови, но подоцна беше откриено дека една од жртвите била неговата ќерка.

Злосторството се случило во четврток, а полицијата го уапси Петко Топурски (44) за бруталниот напад.

Се сомнева дека го избодел до смрт својот син Красти (21), додека тешко ги ранил ќерка си Ема (15) и мајка си (78).

Според истражителите, младиот човек починал на самото место од раните, и покрај напорите на болничарите да му го спасат животот.

Ема беше итно префрлена во болница во исклучително тешка состојба. Лекарите извршија тешка операција што го спаси животот, по што девојчето беше сместено во единицата за интензивна нега и е под 24-часовен надзор.

Жената (78), мајката на напаѓачот, исто така, претрпела убодни рани и исеченици на градите и стомакот. Таа исто така била однесена во болница на лекување.

Обвинителството во Софија потврди дека осомничениот е татко на децата. Тој е уапсен под сомнение за убиство на својот син и обид за убиство на неговата ќерка и мајка.

Тој беше приведен во притвор и имаше посекотини на раката, за кои се сомнева дека се самонанел за време на нападот.

Истражителите продолжуваат да го испитуваат мотивот на злосторството што ги потресе Софија и Балканот.

