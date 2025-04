Ова е украинскиот полот кој погина: Капетан Павло Иванов (26) погоден од руска ракета земја-воздух! Не успеа да се спаси! (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Руските сили денеска соборија ловец Ф-16АМ на украинските воздухопловни сили над регионот Суми.Украинскиот Ф-16АМ летал кон државната граница, но бил соборен од руски системи за противвоздушна одбрана од земја, бидејќи проектили биле истрелани од противвоздушни фрлачи. Судејќи според однесувањето на украинскиот пилот, тој го видел пристигнувањето на руски ракети земја-воздух.Непосредно пред ударот, пилотот Ф-16АМ се обидел да маневрира за да ги избегне проектилите што доаѓале.На авионот истовремено беа лансирани три проектили земја-воздух. Успеал да избегне два проектила благодарение на агресивните маневри и ослободувањето мамки, но третиот проектил ја погодил целта. Најверојатно не успеал да се исфрли.Со уништениот Ф-16АМ командувал 26-годишниот офицер Павло Иванов. Неговиот обид да се спаси бил неуспешен – загинал при падот на авионот.

Images of 26-year-old Ukrainian pilot Pavlo Ivanov, who was killed while carrying out a combat mission in an F-16AM Multirole Fighter of the Ukrainian Air Force. https://t.co/pu50pmwcTD pic.twitter.com/45Dnj78ULM— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) April 12, 2025

„Денеска, за жал, капетанот Павло Иванов загина во борба на Ф-16. Имаше 26 години. Сочувство до неговото семејство и сите соборци на Павло“, рече претседателот на Украина Володимир Зеленски.Тој нагласи дека се потребни воени извештаи за борбената ситуација. Се расчистуваат околностите за смртта на пилотот.

Today, Captain Pavlo Ivanov was tragically killed during an F-16 combat mission. The guy was only 26. My condolences to his family and to all of Pavlo’s brothers-in-arms.Military officials provided the necessary reports on this combat situation. We are establishing all the…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2025

„Украинските Ф-16, Миражи, МиГ и сите наши борбени авиони херојски извршуваат воени задачи, ја штитат нашата земја и ги поддржуваат копнените операции. Воздухопловните сили исто така се вклучени во заштитата на Украина од руски ракети и беспилотни летала. Горди сме на нашите воини. Ќе одговориме силно и прецизно“, додаде тој.



