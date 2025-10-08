„Ова е хибридна војна“, предупреди шефицата на ЕУ за ескалација на руската кампања против Европа

0 SHARES Сподели Твитни

– Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, денес предупреди дека неодамнешните руски нарушувања на воздушниот простор и критичната инфраструктура на земјите членки на ЕУ претставуваат „кохерентна и ескалирачка кампања“ на хибридно војување насочена кон блокот „за да ги вознемири нашите граѓани, да ја тестира нашата решителност и да го подели нашиот сојуз“.Говорејќи на пленарната сесија на Европскиот парламент во Стразбур за неодамнешните нарушувања на воздушниот простор на ЕУ, Фон дер Лајен рече: „Ова не е случајно вознемирување. Тоа е кохерентна и ескалирачка кампања за вознемирување на нашите граѓани, тестирање на нашата решителност, поделба на нашиот сојуз и ослабување на нашата поддршка за Украина, и време е да ја наречеме по име. Ова е хибридна војна и мора да ја сфатиме многу сериозно.“Во текот на изминатите денови, неколку европски земји пријавија летања на неидентификувани беспилотни летала што предизвикаа привремено затворање на воздушниот простор и безбедносни предупредувања.Службениците сè повеќе ги поврзуваат инцидентите со Русија, која негираше вмешаност.Брисел, пак, започна иницијатива за изградба на „ѕид од беспилотни летала“ по должината на источните граници на ЕУ.„Авионите се приземјени, летовите итно одложени, а контрамерките се распоредени за да се осигура безбедноста на нашите граѓани. Немојте да се залажувате, ова е дел од загрижувачки модел на растечки закани низ целиот наш сојуз“, додаде Фон дер Лајен.Повикувајќи на посилна и покоординирана европска одбрана, шефицата на Европската комисија ги повика земјите членки на ЕУ да го опремат блокот со „капацитет за стратешки одговор“ на променливата природа на војувањето.Таа рече дека агендата на ЕУ „Подготвеност 2030“ има за цел да мобилизира до 800 милијарди евра во трошоците за одбрана до 2030 година, во тесна координација со НАТО.Данската министерка за европски прашања, Мари Бјер, зборувајќи во име на претседателството на ЕУ, исто така ги осуди за „неприфатливи“ акциите насочени кон воздушниот простор на Полска, Романија и Естонија, повикувајќи на „јасен, обединет и решителен“ европски одговор.„Мора да испратиме силна порака до Русија. Европа е обединета. Ние ја браниме нашата безбедност и продолжуваме со нашата поддршка за Украина, и ни е потребен вистински паневропски начин на размислување, бидејќи заканите одат многу подалеку од источната граница“, рече таа.

