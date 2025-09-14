Ова е цимерот на убиецот на Чарли Кирк: Започнал процес на промена на полот, бил во врска со убиецот, сега соработува со полицијата

0 SHARES Сподели Твитни

Трансродниот партнер на осомничениот за убиство Чарли Кирк сподели објава на интернет во која се чини дека покажува поддршка за претседателот Џо Бајден.Ленс Твигс (22), видео гејмер и цимер на главниот осомничен, 22-годишниот Тајлер Робинсон, напиша коментар на Reddit во кој го разоткри.Беше објавено дека Твигс бил во процес на промена на полот и наводно бил во романтична врска со Робинсон. Твигс го користи името „lancelotte“ на социјалните мрежи, вклучително и на Инстаграм, па така на платформата за игри имало сметка наречена „fluxalotl“, која претходно ги имала корисничките имиња „lancelotte“ и варијантата „lancelott3“, а меѓу неговите пријатели бил и корисникот „Craftin247“, сметка поврзана со осомничениот Тајлер Робинсон.Профил на Reddit со името „lancelott3“ беше многу активен во трансродовата група, а во еден разговор беше наведено дека е од Јута.Истиот корисник остави коментар на страницата „Љубов кон сопствениците на недвижности“ на Reddit, каде што корисниците објавуваат иронични објави наводно во поддршка на сопствениците на недвижности.Коментарот гласи: „Ние стоиме со Бајден на овој познат subreddit.”Пред една година, истиот корисник пишуваше и за лекови за забавување на растот на брадата и добро обликување на колковите .Исто така, „Ланселот3“ изјави во група за поранешни христијани на Редит дека му било кажано дека е опседнат од демон и дека бил исфрлен од куќата во рок од половина час затоа што почнал да се смее и одбил да оди кај бискупот за благослов.Семејството Твигс изгледа конзервативно христијанско, судејќи според нивните профили на социјалните мрежи. Неговата сестра ја следи вдовицата на Кирк, Ерика, на Инстаграм.Робинсон се поврза со страницата „furry“Корисничкото име поврзано со осомничениот има сметка на FurAffinity.net, страница за луѓе заинтересирани за антропоморфни илустрации на животни и облекување во крзнени костими. Многу од ликовите на таа страница се прикажани во сексуализирани пози.Робинсон го користел името „craftin247“ на разни гејмерски и интернет сметки, потврдија неговите пријатели.На споменатата страница постои сметка со тоа име, отворена на 22 јули 2025 година, што е два месеци пред Кирк да биде убиен на Универзитетот во Јута Вали.Куршумите што доведоа до ова откритиеОткритието дојде откако истражителите пронајдоа куршуми со напишани пораки на нив, вклучувајќи „Известувања, испакнатини, OwO што е ова?“ – фраза поврзана со интернет мем што често го користат членовите на оваа заедница.Други сметки јасно поврзуваат лице по име Тајлер Робинсон со корисничкото име „Craftin247“.Робинсон го користел „Craftin247“ и на други апликации како што е Venmo, а имал и сметка на Snapchat наречена „Tyler“ со истото корисничко име „craftin247“.Тројца негови пријатели откриле дека Робинсон е страствен гејмер, а претходно го користел името „Доналд Трамп“ на платформата .Корисникот на сметката, кој има слика од жабата Кермит во својот профил, играл 2.148 часа игри на Steam, означени како „10 години користење“.Што е кажано досега за Твигс, цимерот на осомничениот за убиствотоВо саботата, „Дејли меил“ ексклузивно го откри идентитетот на неговиот цимер во Сент Џорџ, Јута, како Твигс.Во судските записи се наведува дека цимерот ѝ покажал на полицијата инкриминирачки пораки од Робинсон што го поврзуваат со пукањето.Твигс не е именуван во документот, ниту е осомничен за какво било кривично дело , а полицијата изјави дека тој соработува со истрагата.Пријател на Робинсон изјави за „Дејли меил“ дека осомничениот имал романтична „партнерка“ – и дека намерно бил нејасен во врска со полот.Робинсон беше во врска со ТвигсСпоред „Аксиос“, шест извори блиски до истрагата потврдиле дека Робинсон бил во врска со Твигс.Веб-страницата наведува дека Твигс бил изненаден од убиството и доброволно ги предал своите пораки со Робинсон на полицијата.Во записникот се наведува дека Робинсон му пратил СМС-порака на Твигс за тоа како го сокрил пиштолот завиткан во крпа и дека врежал пораки на куршумите – детали што се совпаѓаат со убиството на Кирк.На куршумите пронајдени од ФБИ, меѓу другото, пишуваше „Еј фашисто! ЗЕМИ ГО!“ и „Забележува испакнатини, Ооо, што е ова?“.Полицијата наводно истражува дали критичките коментари на Кирк за трансродовите лица го поттикнале Робинсон да возврати, во некаков вид неповикана одбрана на честа на неговата партнерка.Еден весник од Висконсин објави интервју со член на семејството на Твигс, кој рече дека 22-годишната девојка „била во процес на транзиција“ и дека се забавувала со Робинсон.„Тој сакаше да руча со членовите на семејството за да ги запознае со своето момче“, изјави анонимен извор за „Висконсин рајт нау“.Дедото на Твигс, Џери Твигс, одби да коментира за родовиот идентитет на Ленс.„Не сакам да коментирам за тоа. Не сум сигурен каква е неговата ситуација во моментов“, изјави тој за , додавајќи дека никогаш не го сретнал Робинсон.Тој, исто така, потврди дека неговиот внук разговара со полицијата, но дека тој лично не го контактирал.„Откако беше во полиција, се врати дома и единствениот начин да стапам во контакт со него е да одам таму“, додаде тој.Робинсон треба да се појави пред суд во Јута во вторник, откако беше уапсен под сомнение за тешко убиство, тешка тепачка и попречување на правдата.Поранешниот претседател Доналд Трамп изјави дека сака убиецот да биде осуден на смрт за атентатот врз Кирк, кого го опиша како „најдобрата личност“.Кирк, татко на две деца, познат по својот цврст став за MAGA и дебатите со студенти низ САД, се онесвести веднаш откако беше погоден од куршуми.

