Ова се ДЕТАЛИ од договорот Трамп-Си Џинпинг – што добива Кина и зошто TikTok е главна поента!

Си Џинпинг се обидува да ја принуди американската администрација да ја промени својата стратегија кон Тајван, открија за „Волстрит џурнал“ неименувани извори запознаени со ситуацијата . Си се надева дека ќе изврши притисок врз Доналд Трамп за да го принуди Вашингтон да избере помеѓу поволен економски договор со Пекинг или континуирана поддршка за Тајван.Пекинг ја темели својата доверба на неколку фактори. Трамп го обликува поголемиот дел од својата надворешна политика низ призмата на трансакциите, повеќе од кој било претходен американски претседател. Тој користи награди и закани за трошоци за да ја поттикне другата страна на акција, наместо да се потпира на споделени вредности или меѓународно право. Неговите закани за воведување царини дури и на сојузничките земји и прифаќањето на Боингот 747-8 од Катар, кој стана дел од флотата на „Ер Форс Уан“ , најдобро ја илустрираат таа политика. Аплаузот на Трамп за Владимир Путин и поставувањето на црвениот тепих во Алјаска дополнително ги замаглуваат границите меѓу сојузниците и непријателите.Пекинг планира да ја искористи оваа перцепција и нуди она што го нарекува „ и стап и морков “: притисок врз Вашингтон да направи отстапки за Тајван во замена за трговски договор, но и договор за TikTok . САД и Кина постигнаа рамковен договор што му овозможува на TikTok да остане активен во САД, додека го реструктуира сопствеништвото и контролата. Според извештајот на The Washington Post , американските институции би ги преземале клучните сегменти од безбедноста, управувањето со податоци и алгоритми, додека ByteDance би ги задржал економските интереси. Трамп тврди дека е постигнат договор, но Кина и ByteDance сè уште официјално не ги потврдиле деталите, што сугерира дека договорот се користи како предност во преговорите.Трамп и Си треба да се сретнат кон крајот на октомври во Јужна Кореја на Азиско-пацифичкиот форум, по што би можела да следи посетата на Трамп на Пекинг на почетокот на следната година и посетата на Си на Белата куќа. Си има намера да ги искористи тие состаноци за да се обиде да го убеди Трамп дека САД јасно го изјавуваат своето противење на независноста на Тајван, според извори за WSJ . Кина го смета Тајван за дел од својата територија и не се откажува од „повторно обединување“, објавува „Јутарњи лист“ .Си не беше задоволен од ставот на Бајден за Тајван, во кој официјално се наведува дека САД „не ја поддржуваат“ независноста на Тајван, иако тој став беше донекаде смирен од Пекинг. Администрацијата на Трамп не ја прифати формулацијата на Бајден. Портпаролот на Стејт департментот изјави дека САД „се спротивставуваат на какви било еднострани промени на статус кво“ и дека Кина претставува „најголема закана за мирот и стабилноста во Тајванскиот теснец“ .Дека Трамп сè уште покажува знаци на намалување на поддршката за Тајван стана јасно ова лето, кога блокираше повеќе од 400 милиони долари воена помош за Тајван во услови на трговски разговори со Кина – сигнализирајќи можна промена на приоритетите во Вашингтон. Во август, Трамп рече дека Си му ветил дека Кина нема да го нападне Тајван за време на неговата администрација, истакнувајќи дека Кина била „многу трпелива“. Кинеските советници надвор од владата вршат притисок врз САД официјално да го објават своето противење на независноста на Тајван.„ Предизвикувањето раздор меѓу Вашингтон и Тајпеј е светиот грал на Пекинг во врска со прашањето за Тајван. Тоа би ја разнишало самодовербата на Тајван и би го зголемило влијанието на Пекинг врз Тајпеј “, изјави за WSJ Еван Медеирос, поранешен висок функционер во администрацијата на Обама и професор на Универзитетот Џорџтаун . За Си, разликата помеѓу „неподдржување“ и отворено „спротиставување“ на независноста на Тајван не е само семантичка – таа би означила транзиција од неутрален став кон отворено сојузништво со Пекинг, со што дополнително ќе се консолидира моќта на Си и ќе ѝ се обезбеди на Кина политички легитимитет за дејствување кон Тајван.Администрацијата на Трамп неодамна не само што одложи дел од воената помош за Тајван, туку и ја спречи транзитната посета на тајванскиот претседател Лаи Чинг-те на САД, што резултираше со откажување на неговото патување во Латинска Америка. Овие потези предизвикаа сомнежи во Вашингтон и Тајпеј – дали САД даваат приоритет на трговскиот договор со Кина пред поддршката за Тајван?Поранешниот советник за национална безбедност, Џон Болтон, долго време предупредуваше дека Трамп ја намалува воената помош за Тајван за да ја задоволи Кина, барајќи голем трговски договор или лични политички цели. Болтон верува дека Трамп би можел да го признае суверенитетот на Кина над Тајван, што би ја загрозило американската посветеност кон регионот и би го охрабрило Пекинг да го засили притисокот. САД продаваат оружје на Тајван според Законот за односи на САД со Тајван , кој го обврзува Вашингтон да помогне во одбраната на Тајван, но не бара автоматска воена интервенција во случај на инвазија.Од друга страна, Тајван сè уште има многу важна карта – производство на микрочипови. Тајван произведува над 60% од полупроводниците во светот и повеќе од 90% од најнапредните чипови , што го прави клучен партнер за американските технолошки компании. Губењето на пристапот до тајванската индустрија би имало поголеми последици за САД отколку финансиската криза од 2008 година или пандемијата на коронавирусот, според Институтот Хадсон .Во исто време, Пентагон е загрижен за ниските залихи на клучни ракети во случај на конфликт со Кина. Иако „големиот, прекрасен закон“ на Трамп обезбеди дополнителни 25 милијарди долари за производство на муниција во текот на следните пет години, предизвиците остануваат. Производството може да трае до две години , а тестирањето на нови добавувачи е скапо и одзема многу време. Затоа Пентагон започна програма за забрзување на производството на оружје. Советот за забрзување на муницијата, под водство на заменик-министерот за одбрана Стив Фајнберг , организира состаноци со водечки производители како што се Локид , Рејтеон , Боинг и Андурил Индустрис , со цел удвојување или дури и четирикратно зголемување на производството на ракети како што се системот Патриот и ракетите со прецизен удар во наредните години.Пентагон, исто така, се справува со тесните грла во снабдувањето како дел од пошироката стратегија за подготовка за потенцијален конфликт во Индо-пацифичкиот регион, каде што потребата за одбранбени ракети расте поради тензиите со Кина.

