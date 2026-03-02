Ова се можните наследници на врховниот лидер на Иран по атентатот врз Хамнеи

0 SHARES Сподели Твитни

Иранските власти веќе бараат замена за врховниот лидер ајатолахот Али Хамнеи, кој владееше со земјата 37 години пред да биде убиен во ненадејно бомбардирање од страна на САД и Израел.

Ова е само втор пат од Исламската револуција во 1979 година да биде избран нов врховен лидер. Потенцијалните кандидати се движат од тврдокорни поддржувачи посветени на конфронтација со Западот, до реформисти кои се залагаат за дипломатски ангажман.

Врховниот лидер го има последниот збор за сите клучни одлуки, вклучувајќи ги војната и мирот и контроверзната нуклеарна програма на земјата.

Дотогаш, привремениот државен совет, составен од претседателот Масуд Пезешкијан, тврдокорниот шеф на правдата, Голамхосеин Мохсени Еџеи, и високиот шиитски свештеник, ајатолахот Али Реза Арафи, ја води земјата низ најголемата криза во последните децении.

Министерот за надворешни работи, Абас Арагчи, во неделата изјави дека новиот врховен лидер ќе биде избран на почетокот од оваа недела.

Врховниот лидер го назначува тело од 88 члена познато како Собрание на експерти, кое е законски обврзано брзо да назначи наследник. Панелот е составен од шиитски свештеници кои ги избира народот откако нивните кандидатури ќе бидат одобрени од Советот на чувари, уставно-контролорното тело на Иран.

Хамнеи имаше огромно влијание врз обете свештенички тела, што го направи малку веројатно дека новиот лидер ќе претставува радикален пресврт.

Ова се главните кандидати:

Синот на Хамнеи, свештеник од среден ранг во шиитската хиерархија, се смета за потенцијален наследник. Тој има силни врски со паравоената Револуционерна гарда на Иран, но никогаш не извршувал јавна функција. Неговиот избор би можел да биде незгоден, бидејќи Исламската Република со години го критикува наследното наследување и се претставува како поправедна алтернатива.

Алиреза Арафи е член на привремениот државен совет. Овој висок шиитски свештеник беше лично избран од Хамнеи да се приклучи на Советот на чувари во 2019 година, а три години подоцна беше избран во Собранието на експерти. Тој ја предводи мрежата на религиозни семинари.

Хасан Рохани, релативно умерен, беше претседател на Иран од 2013 до 2021 година и посредуваше во постигнувањето на историски нуклеарен договор со администрацијата на Обама, кој американскиот претседател Доналд Трамп го поништи за време на неговиот прв мандат. Рохани беше член на Собранието на експерти до 2024 година, кога објави дека е дисквалификуван од кандидирање за нов мандат. Тој ја критикуваше дисквалификацијата како нарушување на политичкото учество на Иранците.

Рухолах Хомеини е најистакнатиот внук на основачот на Исламската Република, ајатолахот Рухолах Хомеини. Тој се смета и за релативно умерен, но никогаш не извршувал јавна функција. Моментално работи во комплексот мавзолеј на неговиот дедо во Техеран.

Мохамед Махди Мирбагери е висок свештеник близок до тврдокорните сили кој е член на Собранието на експерти.

Тој беше близок до покојниот ајатолах Мохамад Таги Месбах Јазди, исто така тврдокорен, кој напиша дека на Иран не треба да му се одземе правото да произведува „специјално оружје“, прикриено упатување на нуклеарно оружје.

За време на пандемијата на коронавирусот, Мирбагери го осуди затворањето на училиштата како „заговор“.

Тој моментално е раководител на Исламскиот културен центар во Ком, главниот центар за исламско образование во Иран.

