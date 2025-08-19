Ова се најалчните знаци во хороскопот: Никогаш немаат доволно пари – ќе ве пренесат жедни преку вода само за да можат тие да бидат на тронот

0 SHARES Сподели Твитни

За некои ликови, „доволно“ едноставно не е концепт што го препознаваат. Не затоа што се лоши или бездушни, напротив, тие често се шармантни и забавни, туку кога станува збор за работите што ги сакаат, не знаат како да престанат. Без разлика дали станува збор за храна, пари, пофалби или внимание, тие сакаат сè, па дури и малку повеќе.

Овие два хороскопски знаци често се први на ред за уште еден залак, уште една профитабилна работа, уште една шанса за победа, и не, тие не се подготвени да делат. Затоа што ако нешто се дели, тоа значи дека им останува помалку, нели?

Бик

Бикот е хедонистот на зодијакот, и за тоа нема сомнение. Тој сака да јаде добро, да спие добро, да има најдоброто и да ужива без граници. И кога сака нешто, го сака многу. Па зошто да имаш едно парче торта кога можеш да имаш три? Или зошто би купиле еден пар чевли кога и тие се достапни во црна, беж и „таа прекрасна маслинеста боја“?

Алчноста кај Бик не доаѓа од злоба, туку од длабока љубов кон удобноста и уживањето. Тој не собира за статус, туку затоа што сака да биде опкружен со сè што го прави среќен. И нема да зажали за тоа.

Шкорпија

Шкорпијата можеби не ја покажува својата алчност како Бикот, но таа секако постои. Неговата желба за моќ, контрола и емоционален интензитет честопати ги преминува границите на разумот. Тој сака сè и го сака тоа сега. Кога сака нешто, не постои нешто како „премногу“. Тој сака целото внимание во врската.

На работа, тој сака позиција од која може да го види целиот систем. И во секојдневниот живот? Тој го сака чувството дека има контрола. Неговата алчност не е врзана за нештата, туку за искуствата и влијанието. И ако се обидеш да му одземеш дел од она што го смета за свое, подобро е да имаш добар план за бегство.

