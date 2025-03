Ова се најбогатите холивудски парови! Нема да верувате кој е на прво место!

0 SHARES Сподели Твитни

Холивуд е полн со парови кои постигнале неверојатни кариери, но и собрале огромно богатство. Нивните средства често ги надминуваат дури и најлудите очекувања, а заедничките проекти и инвестиции само ја зголемуваат нивната финансиска моќ.

Бијонсе и Џеј Зи – 3,35 милијарди долари

Бијонсе и Џеј Зи остануваат најбогатата двојка и покрај многуте судења и скандали во кои беа вклучени во последните години. Заедно, нивниот имот надминува три милијарди долари, а нивниот успех е резултат на долга кариера и бројни деловни потфати.Бијонсе, која во 2025 година стана најнаградуваната жена во историјата на Греми, заработува огромни суми од своите албуми, синглови и турнеи. Нејзината турнеја „Renaissance“ донесе милиони приходи, додека нејзиниот настап во „Coachella“ во 2018 година и донесе преку 3 милиони долари за 105-минутен настап.

Покрај музиката, Бијонсе се занимава и со бизнис, па во 2024 година лансираше линија за нега на коса, која веќе постигна голем успех. Џеј Зи, пак, раководи со бројни компании како “Tidal”, “Roc Nation” и луксузниот бренд за шампањ “Armand de Brignac”, кој го продаде за 640 милиони долари.

Тејлор Свифт и Тревис Келче – 1,62 милијарди долари

Тејлор Свифт е најбогатата музичарка во светот, а нејзината турнеја „Eras“ заработи повеќе од 3,2 милијарди долари. Дополнително, нејзиниот 11-ти албум постави рекорд со 300 милиони стримови во еден ден. Нејзиното нето богатство моментално изнесува 1,4 милијарди долари.

Тревис Келче, нејзиното момче и трикратен шампион во Супербол, заработува 17 милиони долари годишно со „ Chiefs“ и има вкупна нето вредност од околу 80 милиони долари. Нивниот заеднички имот надминува милијарда долари, додека гласините за нивната свршувачка продолжуваат да кружат.

View this post on Instagram

A post shared by Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Ријана и ASAP Роки – 1,42 милијарди долари

Иако A$AP Роки неодамна беше ослободен од обвиненијата за напад во 2021 година, тој изгради големо богатство во музиката и модата. Меѓутоа, кога се во прашање парите во неговата врска со Ријана, таа има далеку поголеми примања.

A$AP Роки започна да рапува во 2007 година, а неговиот хит „Peso“ од 2011 година му ја отвори вратата за договор вреден 3 милиони долари. Неговиот прв албум „Long.Live.A$AP“ стана хит, а покрај музиката, неговата работа во модната индустрија дополнително го зголеми неговото богатство.

Ријана постигна неверојатен успех. Таа има продадено повеќе од 60 милиони албуми и има 14 број еден синглови. Сепак, нејзиното вистинско богатство доаѓа од нејзиниот бренд Fenty Beauty, како и од нејзината линија за долна облека Savage x Fenty и нејзината соработка со Puma. Иако се повлече од музиката, таа сè уште доминира во индустријата.

Селена Гомез и Бени Бланко – 1,35 милијарди долари

Селена Гомез го пронајде својот идеален партнер Бени Бланко и очигледно е многу заљубена. Иако постојано најавуваше пауза од социјалните мрежи, често споделува среќни моменти со него.

Селена е успешна актерка, пејачка и продуцент. Нејзините хитови како „Lose You To Love Me“ и „Single Soon“ станаа светски хитови, а нејзиниот бренд „Rare Beauty“ заработи 300 милиони долари.

Бени Бланко е музички продуцент кој има работено со големи ѕвезди како Џастин Бибер и Ријана. Тој исто така има продадено 93 од неговите песни за околу 40-50 милиони долари и има замок во Лос Анџелес. Неговото богатство е 50 милиони долари.

Селин Дион и Рене Ангелил – 950 милиони долари

Рене Ангелил бил канадски менаџер, продуцент и поранешен пејач, со нето богатство од 400 милиони долари во моментот на неговата смрт. Најпознат е како сопруг на познатата пејачка Селин Дион, но бил и нејзин менаџер и продуцент.

Откако доживеа неколку здравствени проблеми во средната возраст, Рене почина од рак на 14 јануари 2016 година, на 74-годишна возраст. По неговата смрт, Селин Дион стана единствен сопственик и претседател на нивните заеднички менаџмент и продукциски компании, вклучувајќи ги CDA Productions и Les Productions Feeling.

Селин Дион е канадска пејачка, позната по поп, рок и класична музика. Таа има продадено повеќе од 200 милиони албуми ширум светот. Таа има освоено пет Греми награди и титулата „Кралица на современата музика за возрасни“ од Билборд. Дион е втората најуспешна жена изведувач во историјата, со седум албуми кои се продадени во повеќе од 10 милиони копии ширум светот.

View this post on Instagram

A post shared by Loni Love (@comiclonilove)

Кајли Џенер и Тимоти Шаламе – 735 милиони долари

Тимоти Шаламе го зголеми своето богатство во последните години. Тој заработи значителни суми за филмовите „Dune 2“ и „Wonka“, околу 2 милиони долари за „Dune 2“ и 9 милиони долари за „Wonka“, кој заработи 632,2 милиони долари.

Заработил и од спонзорства, вклучувајќи 35 милиони долари за „Bleu de Chanel“. Неговото богатство е 25 милиони долари.

Кајли Џенер се прослави по реалното шоу „Keeping Up With The Kardashians“ и нејзината козметичка линија „Kylie Cosmetics“. Во 2020 година продаде 51% од својот бизнис за 600 милиони долари. Таа, исто така, има многу спонзорски договори со брендови како PacSun и Puma. Нејзиното богатство е 680 милиони долари.

Пронајдете не на следниве мрежи: