Ова се најдобрите бои за дневната соба според фенг шуи: Внесете живост и топлина во вашиот дом

Фенг шуи е древна источна практика која ни овозможува да влијаеме и да внесеме одредена количина енергија во нашите животи и домови. На пример, ако размислувате за дневна соба, следните бои се идеални за ѕидови и се поддржани од фенг шуи.

Бојата на ѕидовите може да биде моќна алатка што внесува промена и витална енергија во вашиот дом. Фенг шуи ја користи теоријата на бои на петте елементи – земја, метал, вода, дрво и оган, од кои секој е поврзан со специфичен вид енергија.

Бои на елементите на земјата

Елементот земја е поврзан со кафеави, жолти и топли земјени тонови. Овој елемент помага да се воспостави стабилност, заземјување и носи чувство на удобност, што се позитивни квалитети за просторот за живеење. Додавањето на елементот земја во вашиот дом може да ви помогне да се чувствувате поврзани со природата и побезбедно.

Метални бои

Металот е претставен со нијанси на бела, метална, кремаста и сива боја. Ова се многу соодветни бои за дневна соба, бидејќи лесно се комбинираат со други бои и помагаат да се рефлектира светлината. Од енергетска перспектива, елементот метал е поврзан со внесување поголема радост и јасност во вашиот живот.

Бои на вода

Елементот вода е поврзан со црна и темно сива боја. Симболизира мудрост, социјални врски и семејно наследство. Ако сакате да ја зајакнете вашата врска со вашата заедница, додадете елементи во овие бои, замислувајќи имагинарни реки што ве поврзуваат со луѓето околу вас.

Бои на дрво

Дрвото е поврзано со зелена и сина боја и претставува раст, виталност и процес на лекување. Ако вашето семејство или околина има потреба од свежа, регенеративна енергија, додавањето тонови на дрво е паметен избор.

Бои на оган

Огнот е претставен со црвена боја, како и нијанси на розова и портокалова со огнени тонови. Овој елемент е поврзан со светлината и моќната енергија на сонцето. Исто така е поврзан со инспирација и како другите нè перцепираат. Ако сакате да станете повидливи во општеството, користете светло црвени акценти.

Кои се боите на ѕидовите во вашата дневна соба?

