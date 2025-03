Ова се НАЈДОБРИТЕ ГОДИНИ ЗА БРАК!

0 SHARES Сподели Твитни

Вонбрачните партнери, без разлика на возраста, често се соочуваат со прашањето за брак, што е многу специфично за овие простори.

За оние кои се загрижени кога би било најдобро да се легализира врската, експертите имаат одговор.

Идеално е што побрзо да се заврши образованието, да се најде стабилна работа и да се реши станбеното прашање. Младите, па дури и оние не толку млади, се свесни колку е тешко да се исполни секоја од овие три ставки. Но, има и такви луѓе и им се препорачува да се венчаат бидејќи нема зошто да чекаат.

Исто така, новинарот Брајан Кристијан и когнитивниот научник Том Грифитс, преку нивната книга „Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions“ дојдоа до сознанија за која возраст е најдобро е да се омажиш. Одговорот е – 26. Како стигнале до тој број?

Според книгата, повеќето ги носат најдобрите одлуки по разгледување на „37 проценти од опциите“. Тие го користат примерот на проверка на апликантите за работа и тврдат дека по проверка на 37 проценти од оние кои аплицирале, би имало смисла да се избере кандидатот кој е квалификуван без дополнително пребарување.

Авторите на студијата велат дека во овој момент, рецензентите на кандидатите имаат доволно информации за да направат добар избор, но не премногу за да бидат оптоварени со неодлучност. Дуото оди понатаму, па велат дека ова правило функционира и при изборот на партнер. Опсегот во кој обично се бара љубов е помеѓу 18-40, а 37 проценти се 26. После тоа, квалитетот на опциите почнува да опаѓа.

Се разбира, сите овие се „ладни“ бројки и не мора да имаат врска со реалноста, но ако имаат смисла, имаат. Особено ако се знае дека човечкиот мозок се развива до 25 години, па сите одлуки потоа се позрели, помудри и би можело да се каже – попаметни.

Само, ништо од ова не може да гарантира успешен брак…

